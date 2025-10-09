Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine gitti.
Burada hemşehrilerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Burada Cuma programımız var.
Ne yazık ki bir afet yaşadık hamdolsun can kaybı yok.
Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz.
TOKİ'nin yapmış olduğu konutları gördüm bundan ayrıca ve bütün bunlarla beraber süratle şehir hastanemizin yapımı devam ediyor.
Cumanızı kutluyorum tebrik ediyorum.
