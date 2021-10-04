Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen heyetini kabul etti
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) heyetini kabul etti.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabule, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı.

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