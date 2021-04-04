Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Alpaslan Türkeş'i andı: Rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum #AlparslanTürkeş’i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.

Mekânı cennet olsun."





Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum #AlparslanTürkeş’i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.



Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/VAKfjJXOJ5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 4, 2021

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