Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Alpaslan Türkeşi andı Rahmetle ve saygıyla yad ediyorum
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Alpaslan Türkeş'i andı: Rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Harekat Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alpaslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde andı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Alpaslan Türkeşi andı: Rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum #AlparslanTürkeş’i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.

Mekânı cennet olsun."


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