Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Alpaslan Türkeş'i andı: Rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum #AlparslanTürkeş’i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.
Mekânı cennet olsun."
Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum #AlparslanTürkeş’i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.
Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/VAKfjJXOJ5
Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum #AlparslanTürkeş’i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.