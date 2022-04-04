Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i andı

Halk TV'de konuşan Levent Gültekin: Bayraktar yapmışlar diye zannediyorlar ki süper güç oluyoruz

CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan Yazar Levenet Gültekin, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki büyük atılımlarını küçümseyerek, Bayraktar İHA ve SİHA'ları hedef aldı.



Gültekin'in, 'Bayraktar yapmışlar diye zannediyorlar ki 'Süper Güç' oluyoruz. Lan yaptığın bir helikopter bir de uçak. Uçak dediğin de küçük bir şey.' sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

