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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeşi andı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 25. yılında andı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeşi andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i ahirete irtihalinin 25'inci yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Türkeş'in fotoğrafına da yer verdi.

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