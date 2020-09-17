Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete hizmet yarışı bitmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye'nin en büyük ve en aktif kadın ve gençlik kollarına sahibiz. 10.5 milyon üyemizle adeta Türkiye'nin 8'de 1 oranındaki modeli durumundayız.

İlçe kongrelerimizin önemli kısmını tamamladık. 577 ilçemizde, yani tüm ilçelerimizin yüzde 59'unda kongrelerimizi gerçekleştirdik. Kongreler sonucuna göre yüzde 51 sonucuna göre yeni ilçe başkanları ile yoluna devam ediyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/A5ZhtcRbvC — Yeni Şafak (@yenisafak) September 17, 2020

Görevi devreden tüm belde ve ilçe başkanlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Partimiz sürekli kendisini yenilemeyi başardı. Daha büyük adımları birlikte atacağız.

Kongrelerimizin hepsi de salgınla mücadele kurallarına harfiyen uygulanarak büyük bir heyecan ve coşkuyla ihya ediliyor.

AK Parti'de ünvanlar değişir ama ülkeye hizmet yarışı bitmez. Amacımız önümüzdeki yıl yapacağımız büyük kongremize güçlü bir teşkilat yapısıyla girmektir.

Avrupa ve Amerika demokrasi ve ekonomide tümüyle yerle yeksan olsa bile biz milletimizi her alanda kalkındırmaya devam edeceğiz.

Kendimizle birlikte tüm dostlarımız, kardeşlerimiz için aynı mücadeleyi vermekte kararlıyız. Bunun adı Türkiye modelidir.

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2012'den bugüne kadar 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü sağladık, bu ciddi bir rakam.

(Bölgesel gelişmeler) Milletimizin desteğiyle ülkemiz için doğrusu, hayırlısı, iyisi neyse onu yapmaya devam edeceğiz.

Türkiye her şeyden vazgezeçerse Fransa, başındaki kifayetsiz muhterisin yol açtığı savrulmalardan kurtulup sağduyulu siyasete mi yönelir?