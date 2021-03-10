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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletten aldığı vekaleti terör örgütüne peşkeş çekenler İstiklal Marşı'ndan rahatsız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi'nin açılışında önemli mesajlar verdi. İstiklal Marşı'nın, 84 milyonu buluşturan bir milli mutabakat metni olduğunu belirten Erdoğan, "Bazı çevrelerin, İstiklal Marşımızı gururla söylemekten rahatsızlık duyduğunu biliyoruz. Milletten aldığı vekaleti bölücü terör örgütünün Kandil’deki baronlarına peşkeş çekenler, bu rahatsızlıklarını açıkça ifşa etmekten de çekinmiyor. Bu zihniyetin milletin istiklal ve istikbaliyle sıkıntısı olduğu açıktır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de, '100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

"İstiklal Marşı bir milli mutabakat metni"

İstiklal Marşımızı, sadece bağımsızlığımızın bir timsali olarak değil, 84 milyonu buluşturan bir milli mutabakat metni olarak da görüyoruz.

Bu ülkede siyasi fikirlerimiz, görüşlerimiz, mezheplerimiz, meşreplerimiz farklı olabilir. Ama 84 milyonun tamamı için İstiklal Marşı ortak bir buluşma noktasıdır.

"Modern Sevrleri yırtıp atıyoruz"

Nasıl 100 yıl önce Sevr’i yırtıp atmışsak; bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz.

Her ne kadar çok küçük bir kesim de olsa bazı çevrelerin, İstiklal Marşımızı gururla söylemekten rahatsızlık duyduğunu da elbette biliyoruz.

"Milletin istiklaliyle sıkıntıları olduğu açık

Milletten aldığı vekaleti bölücü terör örgütünün Kandil’deki baronlarına peşkeş çekenler, bu rahatsızlıklarını açıkça ifşa etmekten de çekinmiyor.

İstiklal Marşına kekre bakan bir zihniyetin, aynı zamanda bu milletin istiklal ve istikbaliyle de sıkıntısı olduğu açıktır. Ancak, biz onlara rağmen bağımsızlığımızın üzerine titremeye devam ediyoruz.

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