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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle buluşmada konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'li milletvekilleri ile buluşmasında açıklamalarda bulunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle buluşmada konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değil. Milletimiz markette, pazarda alışık olmadığımız yüksek fiyatlarla karşılaşmaktadır. Avrupa'nın çoğu bizden vahim durumdadır.

Ya ülkemizi faiz ve enflasyon sarmalına sokup işsizliği artıracak ya da yeni bir paradigmayı hayata geçirecektik. Biz ikincisini tercih ettik.

İhracatımızın her ay artarak sürmesi hedeflerimize ilerlediğimizin işaretidir.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız.

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