Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: 81 ile 81 millet ormanı kuracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikimi Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/vGw0at0wvh — Yeni Şafak (@yenisafak) November 11, 2021

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Ülkemizin tüm şehirlerinde her yaştan vatandaşlarımız fidan dikmek üzere belirlenen alanları doldurmuştur. Fidan dikerek geleceğe bir nefes bırakan herkese şükranlarımı sunuyorum. Atalarımızdan devraldığımız ağaç, çevre, yeşil sevgisini yeni nesillere aktarmak en başta gelen görevlerimizden birisidir. İmkan olanı her vatandaşımızın bahçesini ağaçla süslemesi görev zenginliğimizin ifadesidir. Ağaç dostu olan insanın da tüm canlıların da dostudur. 11 Kasım tarihini içinde yaşayan canlılarla birlikte dünyaya olan sorumluluklarımızı da hatırlama günü olarak görüyorum.

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İnsansoğlunun büyük hırsla doğal kaynaklara saldırması artık sürdürülemez bir boyuta gelmiştir. Yanan orman alanları, sel baskınları gibi olaylar bize tabiatın ikazlarıdır. Bu ikazları görüyor ve verdiği mesajı alıyoruz. Bu felaketlerin müsebbiplerinin aynı bilincine sahip oldukları konusunda derin endişelerimiz var. Diktiğimiz her fidan mücadelemizin işaretidir.

AA

"AĞAÇLANDIRMADA AVRUPA'DA BİRİNCİ, DÜNYADA DÖRDÜNCÜ SIRADAYIZ"

Türkiye, Paris İklim Anlaşması'na taraf olarak sıfır emisyon hedefini ortaya koymuştur. Orman varlığımızın arttırılması hususunda daima ön saflarda yer alacağız. Daha yeşil Türkiye hedefiyle son 19 yılda cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini sürdürüyoruz. Son 19 yılda 5.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

BM küresel orman kaynakları raporuna göre Türkiye, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada 4. sırada yer alıyor. Hedefimiz 2022 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara ulaştırmaktır. 136 adet şehir ormanı kurduk. Çadır ve karavan turizmini de teşvik ediyoruz. Milli park sayımızı 45'e çıkararak ülkemizin tabiat değerlerini daha sıkı şekilde koruyoruz.

Erozyonla mücadelede dünyaya örnek bir ülkeyiz. Artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı kaybetmiyoruz. ORKÖY kredilerinden faizi tamamen kaldırdık. 180 bin orman köylüsü aileye bugüne kadar 22.3 milyar lira ödeme yaptık. Ülkemiz ormanlarının yüzde 54'ü yangınlara karşı hassas alanlardan oluşuyor. Akdeniz bölgesi iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında gösteriliyor. Tüm bu olumsuz şartların ağır bedelini 28 Temmuz'dan başlayan bir dizi orman yangını ile ödemek zorunda kaldık. 299 orman yangını ile mücadele ettik bu yıl.

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AA

81 İLE 81 MİLLET ORMANI

Yangınlarda hayatını kaybeden orman personeli ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hava ve personel desteği sağlayan tüm ülkelere de teşekkürlerimi sunuyorum.

Orman yangınlarına karşı uluslararası seviyede şimdiden güçlü işbirlikleri oluşturmamız gerekiyor. Türkiye olarak aldığımız tedbirlerle yangına ilk müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya indirdik.

Yanan orman alanlarını süratle yeniden ağaçlandırıyoruz. Hedefimiz yangından zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarını 1 yılda tamamlamaktır. Her vatandaşımız için 3 fidan hesabı ile 252 milyon fidanı toprak ile yıl bitmeden buluşturacağız. Her öğretmenimiz için 1 fidan kampanyası MEB tarafından başlatıldı. Biz de 1000 fidan ile katılacağız.

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81 ilimize 81 millet ormanı kurarak tüm vatandaşlarımızın bunlardan yararlanmasını sağlayacağız. Dikilen tüm fidanların ülkemiz ve dünyaya nefes olmasını diliyorum.

