Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli andımız İstiklal Marşı'dır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başlıkları şöyle:
Milli andımız olan İstiklal Marşı'mız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza sahip çıkmamız, devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor. İstiklal Marşı ruhunu içselleştirmeliyiz. Milli andımız İstiklal Marşı'dır.
Türkiye güçlü olmak mecburiyetindedir
Bugün Türkiye'ye fiilen bulaşamıyorlarsa her alanda sahip olduğumuz güç sayesindedir. Biz terörle mücadelede en küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklar. Türkiye güçlü olmak mecburiyetindedir.
- Devletimiz ve milletimiz şehit yakınları ile gazilere olan borcunu asla ödeyemez. Verdiğimiz her şehidimiz, her gazimiz, istiklalimizin ve istikbalimizin tescilinin sembolü olan mühürlerdir. Çanakkale'de bir hilal uğruna çok güneşlerimizi kaybettik ama karşılığında istiklalimizi ve istikbalimizi kurtardık.
Selçuklu da Osmanlı da dış saldırılardan ziyade içerideki bölünmeler sebebiyle yıkılmıştır. Henüz 100. yılına bile ulaşamadığımız bugünkü devletimizin aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz.