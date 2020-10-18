Cumhurbaşkanı Erdoğan: Minsk üçlüsü Ermenistan'a silah desteği veriyor

AK Parti'nin 7'nci büyük olağan kongre sürecinde il kongreleri maratonu başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Şırnak'a özel şükranlarını iletmek istiyorum. Geçen yıl 11 Mart'ta buraya geldiğimizde verdiğiniz sözü tuttunuz ve Şırnak'ı yüzde 62 ile AK Parti'ye emanet ettiniz.

Bugün Şırnak'a elimiz boş gelmedik. Kongremizden sonra yatırım bedeli 3.5 milyar lirayı geçen 591 eserin açılışını yapacağız.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. https://t.co/tJKYWeolzo — Yeni Şafak (@yenisafak) October 18, 2020

Muhalefet milletten uzak duruyor. Kapalı kapılar ardında siyaset yapmak kolaydır.

Milletin karşısına çıkıp yaptıklarını ortaya koymadan siyasetçi olmaz.

Biz hayatımızı milletimize adadık, milletimiz de bizi yalnız bırakmadı.

Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan 'gönül siyaseti yapıyorum' diyenler, sufleyi milletten değil başka yerlerden alıyor.

Her kim milletimizi bölmeye, ülkemizi parçalamaya, devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır.

Biz niye Azerbaycan'da varız? Ne deniyor, Minsk üçlüsü. Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldı. Ermenistan'a her türlü silah desteğini veriyorlar. Azeri kardeşlerimiz çok ciddi bir mücadele içinde. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermeniler'den kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Bundan daha doğal ne olabilir? Rabbim yardımcıları olsun. İnanıyorum ki işgal altındaki toprakları Ermeniler'den kurtaracaklar.

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Her kim milletimizi bölmeye, ülkemizi parçalamaya, devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır.

Canı yanan biziz, kanı dökülen biziz, evlat acısı çeken biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz?

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OYNAT 01:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan '2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim söylentileri ile ilgili 'Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında seçime gidiliyor. Türkiye'de 2023'ün Haziran'ında seçim yapılacaktır, bu değişmeyecektir.' ifadelerini kullandı.



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