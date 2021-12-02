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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan MKE Deniz Topu Kara Atışları Programı'na video mesaj gönderdi: İlk milli deniz topu üretildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Topu Kara Atışları Programı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan "Türkiye bir defa daha başarılamayanı başardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da aktif destek verdiği süreç sonunda hamdolsun 12 ay gibi rekor bir sürede milli deniz topumuzu ürettik" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan MKE Deniz Topu Kara Atışları Programına video mesaj gönderdi: İlk milli deniz topu üretildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Deniz Topu Kara Atışları Programı'na video mesaj gönderdi.

Mesajına, tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Türk savunma sanayisi açısından yine tarihi önemdeki bir günde sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Milli deniz topu kara atış testlerinin başarılı geçmesini temenni eden Erdoğan, deniz topunun, donanmaların vazgeçilmez unsuru olarak ön plana çıkan silah sistemleri olduğunu kaydetti.

Savaş gemilerinin vurucu gücü olan bu silah sistemlerinin, muharebe anında çok kritik roller üstlendiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak, savunma sanayimizi yerlileştirme çabalarımıza yaklaşık bir yıl önce deniz topunu da ekledik. Diğer alanlarda olduğu gibi deniz topunda da ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefledik. Özellikle son dönemde yurt dışından gelen ürünlerde gerek maliyetlerde gerekse temin sürelerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlamıştı. Ayrıca görünür, görünmez birçok ambargoya ve engelleme girişimine de maruz kalıyorduk."

"12 ay gibi rekor bir sürede milli deniz topumuzu ürettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin kamu-özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğuna işaret ederek, "Yeniden yapılandırdığımız Makine Kimya Endüstrisi ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ile İğrek Makine, ANZATSAN Mühendislik, ERMAKSAN Teknoloji firmalarımızın ortak gayretleriyle Türkiye bir defa daha başarılamayanı başardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da aktif destek verdiği süreç sonunda hamdolsun 12 ay gibi rekor bir sürede milli deniz topumuzu ürettik." dedi.

Kara atış testi yapılacak deniz topunun, donanmanın en önemli silah sistemlerinden birini oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Türkiye, geliştirdiği milli deniz topuyla artık bu silah sistemini üreten sayılı ülkeler arasına girmiştir. Milli deniz topu, 16 kilometre etkili menzile sahiptir. Donanmamız 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabilen bu silah sayesinde daha da güçlenmiştir. Milli deniz topu, halihazırda kullanılan sistemlerden farklı olarak, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen dijital atış kontrol sistemiyle donatılmıştır. Bu silah sisteminin envantere girmesiyle birlikte Türk Deniz Kuvvetleri, çok daha güçlü ve etkin bir hareket kabiliyetine kavuşacaktır. Ayrıca yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli ambargolar da artık tarihe karışacaktır."

Projenin hayata geçirilmesine destek verenleri tebrik eden Erdoğan, milli deniz topunun hayırlı olmasını diledi.

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