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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 şehit ailesi ile birebir görüştüm. Mücadelemiz her şeye rağmen devam edecek. Şu anda HDP'den gözaltılar var, başka gözaltılar da olacak diye düşünüyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin "Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Sonunda inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla polisiyle jandarmasıyla güvenlik güçleriyle bu işten galip çıkacaktır" dedi.

Erdoğan, Rusya ve İran'ın katılımıyla gerçekleşecek üçlü zirve konusunda şöyle konuştu:

  • "Ankara'da yapacağımız bu zirveyle beraber ağırlıklı olarak İdlib'deki gelişmeleri ele alacağız. İdlib'deki gelişmelerde de gözetleme noktaları dahil olmak üzere bunlardaki gelişmeler ve buradaki terör örgütleriyle verilen mücadele, bunları ele almak suretiyle bu süreci devam ettireceğiz."

Diyarbakırlı annelere de seslenen Erdoğan, "Bir defa biz devlet olarak yanınızdayız, bundan hiç endişeniz olmasın, bu süreci takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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