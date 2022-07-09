Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla’da: Partililerle bayramlaştı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce 12 yaşındayken kaçırılan kızı Özlem için evlat nöbeti tutan Vahide Çiftçi de \"Kızım ne olur, geri dön. Bugün bayram ama çok zor geçiyor. 5 yıldır bayramlarım sensiz geçiyor. Ne olur gel, bu bayram beraber olalım\" diye konuştu.