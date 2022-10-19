Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtarlarımızın görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü Münasebetiyle Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde konuşuyor https://t.co/LL7yxdDFHu — Yeni Şafak (@yenisafak) October 19, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu güzel binayı bugünden itibaren tüm muhtarlarımızın hizmetine sunuyoruz.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez muhtarlar sıkıntılarını devletin zirvesine iletebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra muhtar buluşmalarına başladık. Muhtarlarımızla 52 ayrı buluşma gerçekleştirdik. 38 bin muhtarımızı milletin evinde misafir ettik. Her buluşma muhabbet bağını güçlendirdiğimiz bir demokrasi bayramına dönüştü. Bana ne diyorlardı "Muhtar bile olamazsın" bunu diyenler rezil rüsva oldular. Sizler beni Cumhurbaşkanı yaptınız.

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Muhtarlarla aramızda tesis ettiğimiz bu güçlü bağ daha önce hiçbir siyasetçiye nasip olmamış bir şereftir. Daha önce muhtar kardeşlerimizin yüzüne dahi bakmayanlar bizden sonra muhtarlarımızı hatırladı. Şimdiye kadar sizi görmeyenler şimdi muhtarlarımızı vaat yağmuruna tuttular. Laf olsun diye düzenledikleri birkaç salon toplantısı dışına çıkamadılar. Bizim bu muhabbet iklimimizi asla tesis edemediler.

Daha önce muhtar kardeşlerimizin yüzüne dahi bakmayanlar bizim toplantılarımızdan sonra birden muhtarlarımızın varlığını hatırladı. Şimdiye kadar hiçbir işinizi görmeyenler muhtarlarımızı adeta vaat yağmuruna tutmaya başladı. Ancak bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar.

Kadın muhtarların doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenleme haz son aşamaya geldik. Yakında hazırladığımız teklifi Meclis’imizin takdirine sunacağız. sunacağız. Tüm muhtarlarımızın izin, hastalık gibi durumlarda ödenekleri kesilmeyecek. İçişleri Bakanlığımız ve ÖSYM arasında yapılacak protokolle muhtar akademisi programını hayata geçiyoruz.

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Tüm illerimizde max Muhtar modülünün kullanımına dair eğitimimizi tamamladık. Mahallelerine ilişkin birçok bilgiye Max üzerinden erişebileceksiniz. Metruk yapıları sizler de sistem üzerinden bildirebileceksiniz. Bir modül daha geliştirdik, muhtarlık binalarının elektrik faturalarının ticari abone tarifesi yerine konut tarifesinden düzenlenmesi uygulamasını da başlatıyoruz. Muhtarlıklarımızın 2024 Mart ayında yapılacak seçimlere kadar daha iyi hizmet verebilmesi için gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da aramıza kimseyi sokmadan tam bir dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz.

Avrupa'daki doğal gaz sıkıntısı

Bizler vaktinde yaptığımız anlaşmalarla, attığımız diplomatik adımlarla nispeten çok daha rahat durumdayız.

Son 20 yılda olduğu gibi 2023'e giden süreçte de icazeti başka mahfillerde değil milletimizin tertemiz iradesinde arayacağız.