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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: Depremzede öğrencilere ek kontenjan açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan LGS paylaşımında bulunarak, "6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık." dedi.

12:07 . 25/06/2023 Pazar
Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

LGS'ye giren öğrencilere başarılar dileyen Erdoğan, depremzede öğrencilere her şubede iki ek kontenjan açılacağı müjdesini verdi.

İşte Erdoğan'ın açıklaması;
23 Haziran’da açıklanan LGS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık.
Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız.
Düzenleme ile ilgili detaylar Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum.
#Recep Tayyip Erdoğan
#LGS
#Sınav
#deprem bölgesi
2 saat önce
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