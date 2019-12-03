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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır" dedi. Termik santrallerle ilgili düzenlemeyi veto etmesine ilişkin, Erdoğan, " Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz' İş bitmiştir. Buradaki kararın vericisi birinci derecede halkımdır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Adil Öksüz açıklamasında da bulunarak, "Haddini bilmez kişi bu ülkeden kaçtı ama gittiği ülke tarafından korunmuştur. Operasyonla karga tulumba alır mı bunu zamanla görürüz" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı için Londra'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu.

"NATO'da değişimi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun kendini güncellemesi kaçınılmaz
OYNAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun kendini güncellemesi kaçınılmaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, İngiltere'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır' dedi.


Erdoğan, "Üye ülkelerin alternatif aramak yerine NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

"DEAŞ'ı bozguna uğratan tek ülkeyiz"

Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesinin kararlılıkla sürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

  • "DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz. Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO'ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir."

Termik santrallerle ilgili düzenleme

Erdoğan, termik santrallerle ilgili düzenlemeyi veto etmesine ilişkin, şunları kaydetti:

  • "İnsanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen kuruluşları biz ilanihaye çalıştıramayız. Siz bu karara uymazsanız, para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz.Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.' İş bitmiştir. Buradaki kararın vericisi birinci derecede halkımdır. Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz' İş bitmiştir. Buradaki kararın vericisi birinci derecede halkımdır. Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden ihaleye gider. Başka bu işin çıkışı yoktur."

Ömer Çelik açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti
GÜNDEM
Ömer Çelik açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçişleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o ayrı bir konu
OYNAT 00:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçişleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o ayrı bir konu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. İçişleri Bakanlığı'nın Adil Öksüz ile ilgili yaptığı açıklamaya değinen Erdoğan, ''Haddini bilmez kişi bu ülkeden kaçtı ama gittiği ülke tarafından korunmuştur. İçişleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o ayrı bir konu'' dedi.


Adil Öksüz nerede?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun FETÖ firarisi Adil Öksüz'e ilişkin açıklamalarını değerlendiren Erdoğan, "Haddini bilmez kişi bu ülkeden kaçtı ama gittiği ülke tarafından korunmuştur. İçişleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o ayrı bir konu" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz

"Doğu Akdeniz konusunda gereğini anında yaparız"

Erdoğan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na dair, "Yunanistan adımlarını atabilir, bizim de adım atma hakkımız saklıdır. Adımlarımızı atarız, gereğini de anında yaparız" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Libya ile varılan tarihi mutabakatın arından Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve MEB sınırlarını paylaştı
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