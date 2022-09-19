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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta: Tarihi nitelikte adımlar atıyoruz

Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen 'Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de eğitim konusunda atılan adımları katılımcılara aktardı. Türkiye'deki zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan, "Okullaşma oranını yükselttik. Kız çocuklarının eğitimini teşvik ettik. Son 20 yıldır eğitimin yaygınlaştırılması ve fırsat eşitliği için tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Her alanda eğitim altyapımızı güçlendirmenin gayreti içindeyiz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan New Yorkta: Tarihi nitelikte adımlar atıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Eğitim Zirvesi'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Son 20 yıldır eğitimin yaygınlaştırılması ve fırsat eşitliği için tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Her alanda eğitim altyapımızı güçlendirmenin gayreti içindeyiz.

Ülkemizde zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Okullaşma oranını yükselttik. Kız çocuklarının eğitimini teşvik ettik.

Mesleki eğitim kurumlarımızla sanayi bölgelerimiz arasında iş birliği tesis ediyoruz. Uluslararası teknik anadolu liselerini hayata geçirdik.

TİKA özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere teknik eğitim desteği veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'tan seslendi: Tarihi nitelikte adımlar atıyoruz
OYNAT 01:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'tan seslendi: Tarihi nitelikte adımlar atıyoruz
Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen 'Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de eğitim konusunda atılan adımları katılımcılara aktardı. Türkiye'deki zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan, 'Okullaşma oranını yükselttik. Kız çocuklarının eğitimini teşvik ettik. Son 20 yıldır eğitimin yaygınlaştırılması ve fırsat eşitliği için tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Her alanda eğitim altyapımızı güçlendirmenin gayreti içindeyiz' dedi.


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