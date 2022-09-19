Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta: Tarihi nitelikte adımlar atıyoruz Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen 'Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de eğitim konusunda atılan adımları katılımcılara aktardı. Türkiye'deki zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan, "Okullaşma oranını yükselttik. Kız çocuklarının eğitimini teşvik ettik. Son 20 yıldır eğitimin yaygınlaştırılması ve fırsat eşitliği için tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Her alanda eğitim altyapımızı güçlendirmenin gayreti içindeyiz" dedi.

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