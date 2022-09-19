Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta: Tarihi nitelikte adımlar atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Eğitim Zirvesi'nde konuştu.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"nde konuşuyor. https://t.co/ULne5mYg1Q
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"nde konuşuyor. https://t.co/ULne5mYg1Q— Yeni Şafak (@yenisafak) September 19, 2022
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Son 20 yıldır eğitimin yaygınlaştırılması ve fırsat eşitliği için tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Her alanda eğitim altyapımızı güçlendirmenin gayreti içindeyiz.
Ülkemizde zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Okullaşma oranını yükselttik. Kız çocuklarının eğitimini teşvik ettik.
Mesleki eğitim kurumlarımızla sanayi bölgelerimiz arasında iş birliği tesis ediyoruz. Uluslararası teknik anadolu liselerini hayata geçirdik.
TİKA özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere teknik eğitim desteği veriyor.