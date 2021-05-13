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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile telefonda görüştü. Erdoğan, Filistin'e yönelik saldırıları dolayısıyla uluslararası camianın hukuk, adalet ve vicdan yoksunu İsrail'e gereken dersi vermesi için çabaladıklarını ifade etti. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Nijerya'nın da haklı davasında Filistinlilerle dayanışma göstereceğine inandığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’e yönelik saldırıları dolayısıyla uluslararası camianın hukuk, adalet ve vicdan yoksunu İsrail’e gereken dersi vermesi için çabaladıklarını, Nijerya’nın da bu haklı davada Filistinlilerle dayanışma göstereceğine inandığını ifade etti.

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