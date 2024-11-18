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Cumhurbaşkanı Erdoğan: O çocuklar aileden cebren alınmalıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O çocuklar aileden cebren alınmalıydı

11:4518/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), en son Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 15 Kasım'da toplandı. (Arşiv)
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), en son Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 15 Kasım'da toplandı. (Arşiv)

İzmir’de, elektrikli sobanın devrilmesinin ardından çıkan yangın sonucu en küçüğü 1, en büyüğü 5 yaşında beş kardeşin hayatını kaybettiği olay tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan acı olay, AK Parti MYK'da da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili, "Ev desen ev değil, bakanlığın çocukları alması lazımdı" dediği öğrenildi.

İzmir Selçuk’ta, 11 Kasım akşamı anne Melisa Sinem Akcan (27), yaşları beş çocuğunu evde bırakıp, topladığı hurdaların parasını almaya gitti. Bu esnada evde devrilen elektrikli soba devrildi, çıkan yangında Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut (1) yangında açığa çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Anne gözaltına alındı

Olayın ardından fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Akcan, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Akcan'ın ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattığı öğrenildi. Anne Akcan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çocukları bakanlığa vermediler

Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Akcan Ailesi, Bakanlık tarafından Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti ile desteklendi. Düzenli desteklerin yanı sıra, yapılan ilave desteklerle birlikte, aileye Ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira sosyal yardım desteği sağlandı. Aileye, uzmanlar tarafından verilen destek ve sağlanan gözlemin yanı sıra kardeşlerin devlet himayesine alınması imkânı da sunuldu. Aile sunulan imkânı kabul etmyip, çocuklarının alınması durumunda “Kendimize zarar veririz, Çocuklarımızı asla vermeyiz” ifadelerini kullandı.

Amca yeğenini suçladı

Anne Akcan'ın amcası Yılmaz Açar, çocukların bakımını devlet kurumlarının üstlenmek istediğini ancak yeğeninin buna izin vermediğini söyledi. Açar, "Çocukların babası yaklaşık 1,5 yıl önce cezaevine girdi. Açık cezaevinde kaldığı için izinli gelip, ailesini görüp gidiyormuş” diye konuştu. Kardeşi Halim Açar'ın da 15 gün önce torunlarını almak istediğini dile getiren Açar, “Anneleri 'ben çocuklarıma bakacağım' dedi ve direndi" dedi.

Erdoğan: Bakanlığın çocukları alması lazımdı

Tüm Türkiye'yi yasa boğan acı olay, AK Parti MYK'da da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili,
"Ev desen ev değil, bakanlığın çocukları alması lazımdı"
dediği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın konunun detaylı araştırılması için özel bir ekip görevlendirdiği ve inceleme başlattığı öğrenildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Bakan Göktaş: Önceliğimi anne, baba ve evlatlarının bir arada olması

Beş evladını kaybeden anne Melisa Akcan'a İzmir'de taziye ziyareti gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık olarak yaklaşımlarının anne, baba ve evlatlarının bir arada olmasına ve evlatların aile şefkatinde büyümesine yönelik olduğunu vurguladı.

'Anneme bile emanet etmek istemezdim'

Bakan Göktaş,
"Fakat bazen bu yöndeki bütün çabalarımıza ve desteklerimize rağmen, maalesef çok üzücü, acı olaylar yaşanabiliyor. Biz çocuklarımızın üstün yararını gözeterek, her vakayı kendi özelinde değerlendirerek ele alıyoruz. Ancak bazen anne veya babası ile çok güçlü duygusal bağları olan çocuklarımız için kurum bakımı kararı vermek, evlatları ailelerinden ayırmak çok zor olabiliyor. Aynen yaşadığımız son acı olayda olduğu gibi. Nitekim Selçuk'ta yaşanan olaya ilişkin anne ile görüştüğümde şunu ifade etti; 'Evlatlarım beni hayata bağlayan tek şeydi. Anneme bile emanet etmek istemezdim evlatlarımı'. Bu olayın üzüntüsünü bir anne olarak halen yüreğimde taşıyorum. Annemizin acısını paylaşıyorum. Bakanlık olarak yanında olmaya devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.






#İzmir
#Selçuk
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