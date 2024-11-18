Cumhurbaşkanı Erdoğan: O çocuklar aileden cebren alınmalıydı

"Fakat bazen bu yöndeki bütün çabalarımıza ve desteklerimize rağmen, maalesef çok üzücü, acı olaylar yaşanabiliyor. Biz çocuklarımızın üstün yararını gözeterek, her vakayı kendi özelinde değerlendirerek ele alıyoruz. Ancak bazen anne veya babası ile çok güçlü duygusal bağları olan çocuklarımız için kurum bakımı kararı vermek, evlatları ailelerinden ayırmak çok zor olabiliyor. Aynen yaşadığımız son acı olayda olduğu gibi. Nitekim Selçuk'ta yaşanan olaya ilişkin anne ile görüştüğümde şunu ifade etti; 'Evlatlarım beni hayata bağlayan tek şeydi. Anneme bile emanet etmek istemezdim evlatlarımı'. Bu olayın üzüntüsünü bir anne olarak halen yüreğimde taşıyorum. Annemizin acısını paylaşıyorum. Bakanlık olarak yanında olmaya devam edeceğiz"