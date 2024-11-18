Cumhurbaşkanı Erdoğan: O çocuklar aileden cebren alınmalıydı

İzmir Selçuk’ta, 11 Kasım akşamı anne Melisa Sinem Akcan (27), yaşları beş çocuğunu evde bırakıp, topladığı hurdaların parasını almaya gitti. Bu esnada evde devrilen elektrikli soba devrildi, çıkan yangında Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut (1) yangında açığa çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olayın ardından fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Akcan, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Akcan'ın ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattığı öğrenildi. Anne Akcan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Akcan Ailesi, Bakanlık tarafından Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti ile desteklendi. Düzenli desteklerin yanı sıra, yapılan ilave desteklerle birlikte, aileye Ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira sosyal yardım desteği sağlandı. Aileye, uzmanlar tarafından verilen destek ve sağlanan gözlemin yanı sıra kardeşlerin devlet himayesine alınması imkânı da sunuldu. Aile sunulan imkânı kabul etmyip, çocuklarının alınması durumunda “Kendimize zarar veririz, Çocuklarımızı asla vermeyiz” ifadelerini kullandı.
Anne Akcan'ın amcası Yılmaz Açar, çocukların bakımını devlet kurumlarının üstlenmek istediğini ancak yeğeninin buna izin vermediğini söyledi. Açar, "Çocukların babası yaklaşık 1,5 yıl önce cezaevine girdi. Açık cezaevinde kaldığı için izinli gelip, ailesini görüp gidiyormuş” diye konuştu. Kardeşi Halim Açar'ın da 15 gün önce torunlarını almak istediğini dile getiren Açar, “Anneleri 'ben çocuklarıma bakacağım' dedi ve direndi" dedi.
Beş evladını kaybeden anne Melisa Akcan'a İzmir'de taziye ziyareti gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık olarak yaklaşımlarının anne, baba ve evlatlarının bir arada olmasına ve evlatların aile şefkatinde büyümesine yönelik olduğunu vurguladı.