Cumhurbaşkanı Erdoğan Önder Sennaroğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 45 dakika sürdü. Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 45 dakika sürdü. Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
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