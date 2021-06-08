Cumhurbaşkanı Erdoğan Önder Sennaroğlu'nu kabul etti

Mustafa Sarıgül: ABD'den destek alan muhalefet partileri var bağımsızlık yoksa siyaset de olmaz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Türkiye'deki bazı muhalefet partilerine destek verdiğini belirten Sarıgül 'Biz asla böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Bağımsızlığın olmadığı yerde siyaset de olmaz. Buradan çağrı yapıyorum. Çıkıp açıklasınlar ve tüm partiler ABD'yi net bir şekilde kınasın' dedi. HDP'ye bakanlık verilebileceği yönündeki çıkışlara Sarıgül 'Terörle arasına mesafe koyamayanlarla TDP'nin yan yana gelmesi mümkün değil' sözleriyle cevap verdi. Sarıgül Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasıyla ilgili 'Eğer kumpas kurulmamış olsa bugün ana muhalefet lideri bendim' ifadelerini kullandı.