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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Önder Sennaroğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Önder Sennaroğlunu kabul etti
Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 45 dakika sürdü. Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

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