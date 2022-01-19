Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki yıl bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Savunma Sanayii İcra Toplantısı'nda öncelik verdiğimiz hususları belirledik, karara bağladık. Aydın'da hizmete soktuğumuz fabrika, ülkemizin ekonomisine yılda 450 milyon dolarlık katkıda bulunacak.

Önümüzdeki yıl bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla huzurunuza çıkacağız. Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Ekonomimizdeki hedefleri engellemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Küresel sınamalara karşı hazırlıklı dönemden geçiyoruz. 20 Aralık'taki panik havasını dağıttık.

Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçmiştir. Yastık altı altını ekonomiye kazandırmak için çalışmalara devam ediyoruz. Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz. KDV'deki sadeleştirme ve basitleştirme çabası sürüyor. Açgözlülük yapanlara hareket alanı bırakmayacağız. Ülkemize zarar verenleri affetmeyeceğiz. Ülkemizin bir daha geçen aylardaki dalgalanmayı yaşamaması için gerekli tedbirleri alıyoruz.

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Kredi Garanti Fonu desteğiyle, istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı bitmek üzere.

Türkiye'yi çift paralı bir ticaret sisteminden çıkararak, TL ile işlem yapılan bir ülke haline getirmek istiyoruz. Milletimizi dövizden kendi paramıza davet ediyoruz.

Geçen yıl doğal gaz fiyatlarını sabit tutmak için 165 milyar liralık fedakarlık yaptık.

OYNAT 02:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 163 milyar liralık mevduat kur korumalı sisteme geçti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçmiştir. Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz.' dedi. BiP'te paylaş

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Dünya, koronavirüs salgının yeni dalgası altında sıkıntılı günler yaşamayı sürdürüyor. Türkiye salgının her safhasında olduğu gibi, vatandaşlarının sağlığını gözeten ve günlük hayatın kendi akışında devam etmesini sağlayan bir yol izliyor.

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Turkovac aşımız sayesinde kendimize daha güvenle bakıyoruz. İnşallah yakın gelecekte Türkiye bu alanda dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline dönüşecek. İstihdam ve üretim tarafında kayda değer bir soruna yol açmadı. Eğitim öğretim başta olmak üzere insanlarımızın mağdur olacağı gereksiz kısıtlamalara gitmedik, gitmeyeceğiz.

Son dönemde vatandaşlarımızdan gelen serzenişleri biliyoruz. Milletimiz müsterih olsun bugün de yarın da çözülmedik hiçbir sorunu bırakmayacağız.

Yangın ve sellerde zarar görenlere 354 milyon lira ödeme yapılmıştır. 2021'de yaşanan felaketler için AFAD üzerinden 240 milyon liralık bir kaynak ayırıyoruz.

Tarım ürünlerindeki zararı karşılamak için 200 milyon liralık kaynak ayırıyoruz.

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Afganistan'a 700 tonluk bir iyilik treni göndereceğiz. Türkiye olarak Afganistanlı kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyız.

Ülkemizde son 3 senede yıllık ortalama 2.1 milyon haneye toplamda 6.4 milyar lira elektrik desteği kaynağı tahsis edilmiştir. 50.4 milyon liralık kaynakla 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz. Kömür yardımı hanelerden isterlerse doğal gaz desteği olarak almalarını sağlayacak desteğin hazırlıkları tamamlandı.