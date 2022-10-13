Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ve Belarus liderleriyle görüştü

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdüren Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile resmi akşam yemeğinde bir araya geldi.
Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bugünkü görüşmelerinden sonra masa tenisi de oynadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev 10 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basın toplantısının ardından da masa tenisi oynamıştı.
Astana'dan renkli görüntüler: İki lider bir kez daha karşı karşıya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'nın başkenti Astana'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile masa tenisi oynadı. İki liderin masa tenisi maçında renkli görüntüler ortaya çıktı.
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