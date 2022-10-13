Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ve Belarus liderleriyle görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ve Belarus liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ve Belarus liderleriyle görüştü
Mirziyoyev - Erdoğan

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdüren Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Astana'dan renkli görüntüler: İki lider bir kez daha karşı karşıya geldi
FOTOĞRAF 10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile resmi akşam yemeğinde bir araya geldi.

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Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.
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Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bugünkü görüşmelerinden sonra masa tenisi de oynadı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev 10 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basın toplantısının ardından da masa tenisi oynamıştı.
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Astana'dan renkli görüntüler: İki lider bir kez daha karşı karşıya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'nın başkenti Astana'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile masa tenisi oynadı. İki liderin masa tenisi maçında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan görüştü


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