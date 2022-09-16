Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü

Barış Yarkadaş: İmamoğlu cumhurbaşkanlığı için üç kişilik ekip kurdu

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için üç kişilik bir ekip kurduğunu öne sürdü. Ekibin yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Yarkadaş, 'İmamoğlu, Meral Akşener'in kendisini desteklediğini düşünüyor.' dedi.