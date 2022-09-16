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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semerkant’ta Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant kentinde temaslarını sürdürüyor.

  • Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

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