Cumhurbaşkanı Erdoğan Özdemir Bayraktar'ı vefat yıl dönümünde andı

Türk yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) tasarımcısı, Baykar şirketinin kurucusu Özdemir Bayraktar, ölüm yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anılıyor. 72 yıllık ömründe yaptığı çalışmalarla milli insansız hava araçlarının geliştirilme sürecinde öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, geçtiğimiz yıl tam da bugün, 18 Ekim 2021’de hayatını kaybetti. Hayatını, Türkiye'nin tam bağımsızlığı için son 20 yılını iş yerinde yaşayarak, gerek arazide gerek tezgahı başında Milli SİHA'lara vakfetti. Baykar'ın milli ve özgün insansız hava aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlendi ve bu projelerin hayata geçirilmesinin her aşamasında aktif olarak yer aldı.