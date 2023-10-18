Cumhurbaşkanı Erdoğan Özdemir Bayraktar'ı vefat yıl dönümünde andı

Özdemir Bayraktar - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının tasarımcısı, Baykar şirketinin kurucusu Özdemir Bayraktar'ı vefat yıl dönümünde andı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize, Millî Teknoloji Hamlemize ömrünü vakfeden, ülkemize asırlar geçse de unutulmayacak hizmetlerde bulunan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum."
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1 saat önce