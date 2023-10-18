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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özdemir Bayraktar'ı vefat yıl dönümünde andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı vefat yıl dönümünde andı. Erdoğan, "Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize, Millî Teknoloji Hamlemize ömrünü vakfeden, ülkemize asırlar geçse de unutulmayacak hizmetlerde bulunan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Halil Akkoç
18:14 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Özdemir Bayraktar - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Özdemir Bayraktar - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının tasarımcısı, Baykar şirketinin kurucusu Özdemir Bayraktar'ı vefat yıl dönümünde andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize, Millî Teknoloji Hamlemize ömrünü vakfeden, ülkemize asırlar geçse de unutulmayacak hizmetlerde bulunan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum."

Milli teknoloji hamlesinin babası Özdemir Bayraktar vefat yıl dönümünde anılıyor
Milli teknoloji hamlesinin babası Özdemir Bayraktar vefat yıl dönümünde anılıyor

Türk yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) tasarımcısı, Baykar şirketinin kurucusu Özdemir Bayraktar, ölüm yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anılıyor. 72 yıllık ömründe yaptığı çalışmalarla milli insansız hava araçlarının geliştirilme sürecinde öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, geçtiğimiz yıl tam da bugün, 18 Ekim 2021’de hayatını kaybetti. Hayatını, Türkiye'nin tam bağımsızlığı için son 20 yılını iş yerinde yaşayarak, gerek arazide gerek tezgahı başında Milli SİHA'lara vakfetti. Baykar'ın milli ve özgün insansız hava aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlendi ve bu projelerin hayata geçirilmesinin her aşamasında aktif olarak yer aldı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Özdemir Bayraktar
#Baykar
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