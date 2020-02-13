Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistana gitti
ANKARA ASYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.00'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'a hareket etti. Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı'na katılacak olan Erdoğan, toplantı marjında düzenlenen Türkiye-Pakistan İş Forumu'na iştirak edecek.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından uğurlandı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İslamabad'a gitti.

Pakistan lideriyle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ziyareti kapsamında, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısına katılacak, toplantı marjında düzenlenen Türkiye-Pakistan İş Forumu'na iştirak edecek. Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumunda hitap edecek Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile de bir araya gelecek.

Koronavirüs üretimi durdurdu

Koronavirüs üretimi durdurdu

​Çin'de yayılan salgın madencilik sektörünü vurdu.
İşçi servisi ile kamyon çarpıştı

İşçi servisi ile kamyon çarpıştı

​İzmir'deki feci kazada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Gizemli hayırsever yine ortaya çıktı

Gizemli hayırsever
yine ortaya çıktı

​Borcu ödenenler inanamayıp tekrar tekrar soruyor.
21 ayın<br> rekoruna ulaştı

21 ayın
rekoruna ulaştı

Aralık ayı sanayi üretim verileri açıklandı.
Apple'dan aldı depremzedelere bağışladı

Apple'dan aldı depremzedelere bağışladı

Mersinli genç, teknoloji devinin bir açığını daha buldu.
Beklentileri karşılayamadı

Beklentileri karşılayamadı

​İYİ Parti'de genel başkan yardımcısından ipleri kopartan istifa.

Direksiyonu çaldılar

Direksiyonu çaldılar

Buradan sesleniyorum ararsan görüşelim mutlaka.
Çok sayıda<br>önlem geliyor

Çok sayıda
önlem geliyor

Uygulama 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.
Rezaleti unutulmadı

Rezaleti unutulmadı

​Cüneyt Çakır'ın kritik maça atanması tepki çekti.
Ölen kişilerden<br> birisi karşımdaydı

Ölen kişilerden
birisi karşımdaydı

​Kırıma uğrayan Pegasus uçağından yaralı çıkan kadın fotoğrafı görünce şoka girdi.
41 ile kar yağışı uyarısı

41 ile kar yağışı uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Bir günde ölenlerin sayısı rekor kırdı

Bir günde ölenlerin sayısı rekor kırdı

Koronavirüs salgınında Çin'den korkutan rakamlar geldi.
Promosyon<br>pazarlığı başladı

Promosyon
pazarlığı başladı

​13 milyon emekliyi yakından ilgilendiriyor.
MİT 27 FETÖ'cüyü paketledi

MİT 27 FETÖ'cüyü paketledi

​Rize Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı.
Kardan<br> tüneller oluştu

Kardan
tüneller oluştu

Türkiye'de çekildi, kalınlığı 6 metreyi aştı.
Tüm uçuşlarını durdurdu

Tüm uçuşlarını durdurdu

​Çalışanların hepsini genel merkeze davet etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.