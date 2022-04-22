Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençe şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Pençe' şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat. Pençe harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu. Bir uzman çavuşumuz daha şehit oldu maalesef. Şehit sayımız 3 oldu" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Pençe Kilit Harekatı

Şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat. Pençe harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu. Bir uzman çavuşumuz daha şehit oldu maalesef. Şehit sayımız 3 oldu.

(Ukrayna-Rusya görüşmeleri)

İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi planlıyoruz. Davetimizi kabul ederlerse üst düzey buluşmayı İstanbulumuzda gerçekleştiririz."
Otobüsten daha ucuz olacak

Otobüsten daha ucuz olacak

​Tesla'dan büyük çılgınlık: Robo taksiler yolda
Otomobili kazasızdiye satanlar var

'Otomobili 'kazasız'
diye satanlar var'

İkinci el araç alacaklar dikkat: Mağdur olmayın.
Şu anda terör örgütü can çekişiyor

'Şu anda terör örgütü can çekişiyor'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası konuştu.

​Cansız bedenlerin bulunduğu tırın önünde acı bekleyiş sürüyor.

​Bakan Koca: 'Salgın bitiyor, aşıya ihtiyaç yok' gibi düşünmemeliyiz.

​DP liderinin, Davutoğlu ve Babacan'ı dışlayan sözlerinin yol açtığı kriz aşılmadı.

Soylu duyurdu: Bursa ve İstanbul'daki saldırılara ilişkin yeni gelişme.

​Ev sahibi olmak isteyenler için fırsat.

​TUSAŞ'la görüşmeler başladı, filoya katılıyor.

'Patara'nın Yunusu' gömüldüğü yerden 10 yıl sonra çıkarıldı.

​Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihi belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.