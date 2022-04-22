Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Pençe' şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası soruları yanıtlıyor. https://t.co/HkYIp7tpOO
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası soruları yanıtlıyor. https://t.co/HkYIp7tpOO— Yeni Şafak (@yenisafak) April 22, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Pençe Kilit Harekatı
Şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat. Pençe harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu. Bir uzman çavuşumuz daha şehit oldu maalesef. Şehit sayımız 3 oldu.
(Ukrayna-Rusya görüşmeleri)
İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi planlıyoruz. Davetimizi kabul ederlerse üst düzey buluşmayı İstanbulumuzda gerçekleştiririz."