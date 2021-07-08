Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Peşkeş çekiliyor denilerek karalanan projeler en kritik yatırımlar
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Peşkeş çekiliyor' denilerek karalanan projeler en kritik yatırımlar

A400M Uçak Bakım Tesisi'nin açılışı ve güçlendirmesi yapılan ilk A400M uçağının teslimi töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürekli 'peşkeş çekiliyor' denilerek karalanan projelerin en kritik yatırımlar olduğunu söyledi. Savunma sanayiinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtulana kadar yatırımların devam edeceğini belirten Erdoğan, "Savunma sanayii alanında tek icraatleri fabrika kapatmak olanların bunları anlamasını beklemiyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Peşkeş çekiliyor denilerek karalanan projeler en kritik yatırımlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri açılışı, retrofiti yapılan ilk A400M uçağının teslimi ve Stratejik İş Birliği Anlaşmaları Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Bakıma giden uçaklar dahi teslim edilmedi"

Savunma sanayiinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtulana kadar yatırımlarımıza devam edeceğiz. Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle maruz kaldığımız tehditleri asla unutmadık unutmayacağız. Bakım ve onarım için gönderdiğimiz uçaklar dahi teslim edilmedi. Hangarda saklama ücreti ödemek zorunda bırakıldık.

"Sözde dostlarımız zaafa düşürmeye çalıştı"

Ülkemiz talep ettiğinde kırk dereden su getirilen silahlar terör örgütlerine DEAŞ bahanesiyle teslim edildi. DEAŞ ile mücadele kisvesi adı altında TIR ve uçaklarla teröristlere silahlar teslim edildi. Sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmeye çalıştı. 40 yıllık terörle mücadelemiz sırasında yalnız bırakıldık.

"Tek icraatleri fabrika kapatmak olanlar anlamaz"

Birilerinin sürekli 'peşkeş çekiliyor' diyerek karaladığı projeler en kritik yatırımlardır. İHA-SİHA-TİHA alanında dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Savunma sanayii alanında tek icraatleri fabrika kapatmak olanların bunları anlamasını beklemiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Uçakları satacağım' diyen Kılıçdaroğlu'na tepki: Dünyayı tarifeli uçakla mı dolaşacaksın?
OYNAT 00:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Uçakları satacağım' diyen Kılıçdaroğlu'na tepki: Dünyayı tarifeli uçakla mı dolaşacaksın?
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Uçakları satacağım' çıkışına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Neymiş gelince uçakları satacakmış. Senden öncekiler de bunları söylüyordu. Uçakları satınca devleti yönetmiş mi oluyorsun? Dünyayı dolaşacaksın. Neyle? Tarifeli uçakla mı? Otobüsle seyahat edersin. Sonra da ben muhasır medeniyetler seviyesine çıkacağım dersin. Sen bu kafayla daha çok gidersin' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışı altınlarımızı getirdik ekonomimizi döviz kuru oyunlarına karşı güçlendirdik
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışı altınlarımızı getirdik ekonomimizi döviz kuru oyunlarına karşı güçlendirdik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gezi olaylarındaki amaç neyse ekonomimize yönelik saldırılardaki amaç da odur. Yurt dışı altınlarımızı getirdik. Ekonomimizi döviz kuru oyunlarına karşı güçlendirdik' ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
Kulüpler Birliğinin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu
Yeni Akbank iddiası

Yeni Akbank iddiası

​İki gün erişim sıkıntısı yaşanan bankayla ilgili şoke eden iddia.
Uzaylılar var iletişime geçecekler

'Uzaylılar var
iletişime geçecekler'

​​NASA Başkanı Bill Nelson'dan çarpıcı 'UFO 'açıklaması.
'Uçan Kale' teslim edildi

'Uçan Kale' teslim edildi

Erdoğan: 'Peşkeş çekiliyor' denilen projeler en kritik yatırımlar.

​700 bin kamu işçisini yakından ilgilendiriyor.

Yerli aşı Turkovac'la ilgili önemli gelişme

​Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

​Şenol Güneş EURO 2020 sonrası ilk kez basının karşısına çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.