Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Peşkeş çekiliyor' denilerek karalanan projeler en kritik yatırımlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri açılışı, retrofiti yapılan ilk A400M uçağının teslimi ve Stratejik İş Birliği Anlaşmaları Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Bakıma giden uçaklar dahi teslim edilmedi"

Savunma sanayiinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtulana kadar yatırımlarımıza devam edeceğiz. Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle maruz kaldığımız tehditleri asla unutmadık unutmayacağız. Bakım ve onarım için gönderdiğimiz uçaklar dahi teslim edilmedi. Hangarda saklama ücreti ödemek zorunda bırakıldık.

"Sözde dostlarımız zaafa düşürmeye çalıştı"

Ülkemiz talep ettiğinde kırk dereden su getirilen silahlar terör örgütlerine DEAŞ bahanesiyle teslim edildi. DEAŞ ile mücadele kisvesi adı altında TIR ve uçaklarla teröristlere silahlar teslim edildi. Sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmeye çalıştı. 40 yıllık terörle mücadelemiz sırasında yalnız bırakıldık.

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"Tek icraatleri fabrika kapatmak olanlar anlamaz"

Birilerinin sürekli 'peşkeş çekiliyor' diyerek karaladığı projeler en kritik yatırımlardır. İHA-SİHA-TİHA alanında dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Savunma sanayii alanında tek icraatleri fabrika kapatmak olanların bunları anlamasını beklemiyoruz.

OYNAT 00:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Uçakları satacağım' diyen Kılıçdaroğlu'na tepki: Dünyayı tarifeli uçakla mı dolaşacaksın? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.



Burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Uçakları satacağım' çıkışına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Neymiş gelince uçakları satacakmış. Senden öncekiler de bunları söylüyordu. Uçakları satınca devleti yönetmiş mi oluyorsun? Dünyayı dolaşacaksın. Neyle? Tarifeli uçakla mı? Otobüsle seyahat edersin. Sonra da ben muhasır medeniyetler seviyesine çıkacağım dersin. Sen bu kafayla daha çok gidersin' dedi. BiP'te paylaş

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