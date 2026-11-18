Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'i kabul etti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'i kabul etti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
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