Cumhurbaşkanı Erdoğan pilotlardan Tokat Havalimanı'na ilişkin bilgi aldı: Rahat inebiliyor musunuz?

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Birbirimize daha çok kenetleneceğiz bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar. İşte dün ben Brüksel'deydim. Orada mesajlarımızı verdik. Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık mesajlarımızı verdik" dedi.