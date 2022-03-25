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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan pilotlardan Tokat Havalimanı'na ilişkin bilgi aldı: Rahat inebiliyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilen Tokat Havalimanı'nın pistinde uçuş ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği sohbete ilişkin görüntüleri paylaştı. Erdoğan, pilotlardan piste ilişkin bilgi alarak, uçuşların rahat gerçekleşip gerçekleşmediğini sordu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan pilotlardan Tokat Havalimanına ilişkin bilgi aldı: Rahat inebiliyor musunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat Havalimanı hakkında pilotlardan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat’ta yapımı tamamlanan Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havalimanına inen uçakta, pilotlarla sohbet ettiği görüntülere yer verdi.

"RAHAT İNEBİLİYOR MUSUNUZ?"

Cumhurbaşkanı, pilotlardan piste ilişkin bilgi alarak, uçuşların rahat gerçekleşip gerçekleşmediğini sordu.

Konuya ilişkin paylaşım yapan Erdoğan, "Bugün resmî açılışını gerçekleştirdiğimiz, şehrimizin geleceğinin sembollerinden biri olarak gördüğümüz yeni Tokat Havalimanı’nın Tokatlı vatandaşlarımıza, milletimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan pilotlardan Tokat Havalimanı'na ilişkin bilgi aldı: Rahat inebiliyor musunuz?
OYNAT 01:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan pilotlardan Tokat Havalimanı'na ilişkin bilgi aldı: Rahat inebiliyor musunuz?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilen Tokat Havalimanı'nın pistinde uçuş ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği sohbete ilişkin görüntüleri paylaştı. Erdoğan, pilotlardan piste ilişkin bilgi alarak, uçuşların rahat gerçekleşip gerçekleşmediğini sordu.

OYNAT 00:56
"Açılışa muhalefeti de çağırdık bu heyecanı beraber paylaşalım dedik gelmediler"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat Havalimanı'nın açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada 'Geçen hafta cuma günü biz on binlerle beraber bu köprünün (1915 Çanakkale Köprüsü) açılışını yaptık. Muhalefete davet yaptık. ''Gelin bu heyecanı beraber paylaşalım. Beraber açalım' dedik. Ama gelmediler. Biz de milletimizle beraber açılışı yaptık' ifadelerini kullandı.

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