Cumhurbaşkanı Erdoğan pilotlardan Tokat Havalimanı'na ilişkin bilgi aldı: Rahat inebiliyor musunuz?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilen Tokat Havalimanı'nın pistinde uçuş ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği sohbete ilişkin görüntüleri paylaştı. Erdoğan, pilotlardan piste ilişkin bilgi alarak, uçuşların rahat gerçekleşip gerçekleşmediğini sordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat’ta yapımı tamamlanan Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havalimanına inen uçakta, pilotlarla sohbet ettiği görüntülere yer verdi.
"RAHAT İNEBİLİYOR MUSUNUZ?"
Cumhurbaşkanı, pilotlardan piste ilişkin bilgi alarak, uçuşların rahat gerçekleşip gerçekleşmediğini sordu.
Konuya ilişkin paylaşım yapan Erdoğan, "Bugün resmî açılışını gerçekleştirdiğimiz, şehrimizin geleceğinin sembollerinden biri olarak gördüğümüz yeni Tokat Havalimanı’nın Tokatlı vatandaşlarımıza, milletimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.