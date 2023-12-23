Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız” ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul’un Kuruluşunun 150. Yıl Dönümü Programı’nda konuşan Erdoğan, Borsa İstanbul’u sadece Cumhuriyet’in değil, aynı zamanda küresel sistemin canlı tanıklarından biri olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Borsanın ilk kurulduğu yıllar, Osmanlı’nın borçlarını ödemekte zorlandığı, tefeci Galata bankerlerinin devletin iliğini sömürdüğü, Düyun-u Umumiye İdaresi’nin teşkili ile finans kapitalin ülkeyi mali açıdan müstemlekeleştirdiği, gerçekten zor ve acı verici dönemlere tekabül etmektedir” dedi.

YABANCILAR YATIRIMCILARI SÖMÜRDÜ

“Bu dönemde ‘Galata’da Türkler kaybeder, levantenler kazanır’ algısı toplumda genel kabul gören bir kanaat olarak yerleşmiştir” diyen Erdoğan “Borsamızın ilk dönemlerine ait bu algı, daha sonra yaşanan farklı olaylarla maalesef daha da perçinlenmiştir. Her ne kadar borsamız bize Osmanlı’dan miras kalan bir kurum olsa da uzun yıllar asli görevini yerine getirememiştir. Borsamız yıllarca yabancıların, yerli yatırımcıları ve ülke kaynaklarını çeşitli manipülasyonlarla sömürdüğü bir platforma dönüştürüldü” diye konuştu.

MUHALEFET BORSAYI HEDEF ALDI

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Borsada yatırım yapmak yerine insanımızın günlük lisanına da sirayet eden ‘Borsada oynama’ ifadesi aslında bu durumun bir yansımasıydı. Siyaset kurumu da 3-5 oy daha fazla kazanmak uğruna borsayı hedef alarak ne yazık ki bu algının kökleşmesine yardım etti. Son olarak bunu 14-28 Mayıs seçimleri arefesinde bir kez daha gördük. Bizzat muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı tarafından Borsa İstanbul’u yıpratmayı amaçlayan bütüncül bir kampanya yürütüldü. ‘Battık, bittik’ senaryolarıyla yatırımcı korkutuldu.”

KARARLI BİR DURUŞ SERGİLEMELİYİZ

“Dövize, altına ve üretime, doğrudan katkısı olmayan diğer araçlara yönlendirilmek istendi. Bu furyaya mandacı, müstemlekeci kimi ekonomistler de alkış tuttu. Halbuki başta kıta Avrupası olmak üzere gelişmiş, kalkınmış ülkelerde çok farklı br tablo söz konusudur. Buralarda ne siyasetçiler ülkenin sermaye piyasasını kötüleyerek seçim kazanma hayali kurar ne de sistem böyle bir manipülasyona izin verir. Dahası gelişmiş ekonomilerde sermaye piyasalarının derinleşmesiyle reel sektör finanse edilirken gelişmiş sermaye piyasaları sayesinde de tasarruf oranlarının artması sağlanır. Bizim de bu doğrultuda daha kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor. İster siyasetçi ister ekonomist isterse simsar olsun, sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız. Gerek Sermaye Piyasası Kurulumuzdan SPK gerekse Borsa İstanbul’dan bu konuda daha fazla hassasiyet ve çaba göstermelerini bekliyoruz.”

Borsamızın derinliği artacak

Katılım finans ve İslami yatırım araçları konusunda çok ciddi bir potansiyel olduğunu kaydeden Erdoğan, “Vatandaşımızın gönül huzuruyla birikimlerini değerlendireceği ve reel ekonominin istifadesine sunacağı bir iklimi tesis etmekte kararlıyız. Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının daha da hızlanacağına inanıyoruz. Risk primindeki gerileme ve kredi notumuzdaki iyileşmelerin etkisi başta borsamız olmak üzere sermaye piyasalarımızda da hissedilecektir. Enflasyondaki dengelenmeye bağlı olarak borsamızın derinliği artacak ve yatırımcılarımız finansman kaynaklarına daha rahat erişebilecektir. Yeni, özgün ve çığır açan projelerle Borsa İstanbul’un Türkiye Yüzyılı vizyonumuza omuz verdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum” dedi.

BIST 500 endeksi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindekiler, Borsa İstanbul’un kuruluşunun 150. yıl dönümü ve BIST 500 Endeksi’nin başlaması dolayısıyla dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’ne canlı bağlantı yaparak gong çaldı. Borsa İstanbul’un şu ana kadar bilinen gösterge endeksi BIST100’ün yanında, 500 şirketinin yer alacağı BIST500 Endeksi, dün itibariyle hesaplanmaya başlandı.

Finansta daha da güçlendik

“Devletimizin tüm imkanlarının, ilgili tüm kurumlarının bu süreçte sizlerin emrinde olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “İktidarımız döneminde finansal serbestiyet, serbest kambiyo rejimi ve küresel ekonomiyle entegrasyon temel prensibimiz oldu. Göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana attığımız adımlarla borsamızı gazino kapitalizminin cenderesinden kurtarmayı başardık. Sermaye piyasalarımızı rantiyenin tasallutundan çıkartarak ülkemizin, milletimizin ve reel sektörümüzün hizmetinde olmasını temin ettik. Yatırım, üretim, istihdam, planlama ve ihracata dayalı ekonomik atılımları sürdürürken ekonomi ve finans sistemimizde birçok düzenleme yaptık. Son 21 yılda hayata geçirdiğimiz yenilikler ve düzenlemeler sayesinde sermaye piyasamız ve borsamız köklü dönüşüm geçirdi. İstanbul Finans Merkezi’nin de hizmete girmesiyle birlikte Türkiye’nin finans alanındaki merkezi konumu daha da güçlendi.”

Uluslararası sermayenin merkeziyiz

Türk ekonomisinin yüksek büyüme potansiyelinin, yerli yatırımcıların yanı sıra uluslararası yatırımcıların da ilgisini çektiğini ifade eden Erdoğan, “Küresel ekonomide daralma yaşanırken yabancı sermaye alkışları veya akışları her yerde gerilerken Türkiye borsa üzerinden yabancı sermaye çekmeyi yani ekonomik büyümesine finansman temin etmeyi sürdürüyor. Tüm dünyada risk iştahının düştüğü, sermayenin korunaklı alanlara doğru çekildiği bir dönemde uyguladığımız mali programın bir sonucu olarak Türkiye uluslararası sermaye açısından çekim merkezi vasfını koruyor” diye konuştu.







