Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 günlük gezi ve inceleme programı kapsamında Rize’nin Güneysu Belediyesi’ni ziyaret etti. Halk tarafından sevgi gösterileriyle karşılaşan Erdoğan, esnafla sohbet etti, vatandaşları selamladı.
- Cuma namazının ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde Selçuklu ve Karadeniz mimarisi özelliklerini taşıyan Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışına katıldı.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışına katılıyor.https://t.co/9rI7rl3RCw
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışına katılıyor.https://t.co/9rI7rl3RCw— Yeni Şafak (@yenisafak) February 12, 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ek Binası ile Çayeli Eğitim Fakültesi Ek Binası Açılış Programı'na katılacak.