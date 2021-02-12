Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Rizede Ahmet Erdoğan Camiinin açılışını yaptı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, cuma namazının ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde Selçuklu ve Karadeniz mimarisi özelliklerini taşıyan Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışına katıldı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 günlük gezi ve inceleme programı kapsamında Rize’nin Güneysu Belediyesi’ni ziyaret etti. Halk tarafından sevgi gösterileriyle karşılaşan Erdoğan, esnafla sohbet etti, vatandaşları selamladı.

  • Cuma namazının ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde Selçuklu ve Karadeniz mimarisi özelliklerini taşıyan Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ek Binası ile Çayeli Eğitim Fakültesi Ek Binası Açılış Programı'na katılacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de


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