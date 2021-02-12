Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını yaptı

Muharrem İnce'den CHP'nin 6 okuna karşı 6 kırmızı çizgi

İstifa ettikten sonra hızla parti kurma çalışmalarına başlayan Muharrem İnce, Habertürk TV canlı yayınında CHP yönetimini topa tuttu. Kuracakları parti için ilkelerini açıklayan İnce, CHP'nin 6 oku yerine 6 kırmızı çizgiyi ifade ederek şunları söyledi: 'Atatürk'le problemi olanlar, doğaya ve çevreye saygısı olmayanlar, kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınamayanlar, terörün her türlüsünü reddetmeyenler, siyasetten rant elde edenler, din, dil, mezhep ayrımcılığı yapanları istemiyoruz. Bu altı kırmızı çizgimizi kabul etmek şartıyla bütün yurttaşlarımıza partimiz açıktır.'