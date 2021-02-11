Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağında: 93 gün sonra mesajlarını yüz yüze verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreni ve ziyaretler nedeniyle 5 günlük program için Ankara’dan uçakla Trabzon’a geldi.
Trabzon Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu karşıladı.
Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine geçti. Erdoğan buradan da Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.
93 gün sonra mesajlarını yüz yüze verecek
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Rize, Trabzon ve Ankara il kongrelerine katılacak, 93 gün sonra mesajlarını yüz yüze verecek. Erdoğan, son olarak 13 Kasım'daki Tekirdağ il kongresine gitti. Koronavirüs salgını sebebiyle kongrelere bir süre ara veren Erdoğan, 11 Ocak'ta yeniden başlayan il kongreleri sürecinde ise canlı bağlantılar ile AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi.