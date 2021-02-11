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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'ye indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağında: 93 gün sonra mesajlarını yüz yüze verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi ziyaret ve açılış törenleri için baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Erdoğan buradan da Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti. Erdoğan, 93 gün aranın ardından ilk kez Rize il kongresine katılacak. Daha sonra Trabzon ve Ankara'da teşkilata seslenecek.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Trabzon Valisi Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Trabzon Valisi Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreni ve ziyaretler nedeniyle 5 günlük program için Ankara’dan uçakla Trabzon’a geldi.

Trabzon Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu karşıladı.

Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine geçti. Erdoğan buradan da Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.

Uzaya çıkan hedefler: Türkiye'nin milli uzay programı
OYNAT 00:59
Uzaya çıkan hedefler: Türkiye'nin milli uzay programı
Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,'2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz.' dedi. Son günlerin en çok konuşulan olayı olan Göbeklitepe'deki metal blokun da sırrı Erdoğan'ın konuşması ile ortaya çıktı. Erdoğan, 'Şimdi Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programımızı, bugünlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki: 'Gökyüzüne bak, 'ay'ı gör.'


93 gün sonra mesajlarını yüz yüze verecek

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Rize, Trabzon ve Ankara il kongrelerine katılacak, 93 gün sonra mesajlarını yüz yüze verecek. Erdoğan, son olarak 13 Kasım'daki Tekirdağ il kongresine gitti. Koronavirüs salgını sebebiyle kongrelere bir süre ara veren Erdoğan, 11 Ocak'ta yeniden başlayan il kongreleri sürecinde ise canlı bağlantılar ile AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi.

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