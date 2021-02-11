Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağında: 93 gün sonra mesajlarını yüz yüze verecek

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Senin kendi partinde demokrasi yok ki, kim inanır sana?

CHP'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Muharrem İnce ilk kez Habertürk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. CHP'de parti içi demokrasi anlayışının olmamasını eleştiren İnce, 'Partide demokrasi yok. Türkiye'ye demokrasi getireceğiz iddiasındayız. Senin kendi içinde demokrasi yok ki, kim inanır sana? Ön seçimi kaldırmışsın, grup başkanvekilliği seçimini kaldırmışsın. Her tarafı atama doldurmuşsun. Belediye Meclis üyelerini genel merkezden atamışsın. Böyle bir durumda burada siyaset yapmanın mantığı yok' ifadelerini kullandı.

