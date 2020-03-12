Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus lider Putin ile görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus lider Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Putin görüşmesinde, 5 Mart'ta İdlib konusunda imzalanan ek protokol kapsamında mutabık kalınan hususlara ilişkin gelişmeler ele alındı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin arasındaki telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol kapsamında mutabık kalınan hususlara ilişkin gelişmeler ele alındı.

İki lider gün içerisinde bir görüşme daha gerçekleştirmiş, ateşkesin istikrarlı bir şekilde sağlanması ve durumun daha istikrarlı hale gelmesi amacıyla öncelikle Rusya ve Türkiye Savunma bakanlıkları aracılığıyla yakın iş birliğinin sürdürülmesinin öneminin altı çizmişti.

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