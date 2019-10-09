Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekat hakkında görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya Federasyonu'nun bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirdi.

Haber Merkezi 09 Ekim 2019, 14:14 Son Güncelleme: 09 Ekim 2019, 14:58 IHA