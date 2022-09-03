Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin bu sabah Ukrayna'daki durumu telefonda görüştü. Kremlin açıklamasına göre Erdoğan, Rusya'nın Zapoijye Nükleer Santrali'ne yönelik IAEA misyonunu organize etmedeki yapıcı rolüne dikkat çekti. Taraflar tahıl anlaşmasının gidişatını tartıştı. Putin ve Erdoğan, Rusya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerini de ele aldılar. Ayrıca Erdoğan, Mihail Gorbaçov'un ölümüyle ilgili taziyelerini iletti.

ORTAK STRATEJİK PROJE

Enerji sektöründe ortak stratejik projelerin teşviki de dahil olmak üzere ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme hedefi teyit edildi.

Görüşmede, Ukrayna'daki duruma da değinildi. Erdoğan, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik IAEA misyonunu organize etmedeki yapıcı rolüne dikkat çekti. 22 Temmuz'da İstanbul'da Erdoğan'ın arabuluculuğunda imzalanan "tahıl anlaşmasının" uygulanma süreci değerlendirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Santrali'nin planlandığı şekilde ilerlemesi noktasında kararlılıklarını yineledi.

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