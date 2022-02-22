Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın kararı kabul edilemez

Mehmet ACET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden Senegal’e giderken 20 Şubat’ta başladığı Afrika turuyla ve gündemle ilişkili uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile verimli istişarelerde bulunduklarını belirtti. Böylece Tshisekedi ile son 6 aydaki üçüncü ikili görüşmelerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, farklı alanlarda imzaladıkları üç yeni anlaşmayla ilişkilerin ahdi zeminini de tahkim ettiklerini söyledi.

AFRİKA İLE HEDEF 75 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği Afrika turunun 4 ay gibi kısa bir sürede Afrika’ya gerçekleştirdiği ikinci kapsamlı ziyaret olduğunu anımsattı.

Böylece kıta ile bin yıldır kadim bağları bulunan Türkiye’nin Afrika’nın kader ortağı olduğunu gösterdiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

REKLAM

“Kıtayla toplam ticaretimiz 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesindeyken 2021 yılında 35 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın önümüzdeki dönemde önce 50 milyar dolara ardından da 75 milyar dolara çıkacağına inanıyorum. Ziyaretler sırasında belirlenen ortak hedefler ışığında başta ekonomik ilişkilerimiz olmak üzere üç ülkeyle de iş birliğimizin ivme kazanmasını temenni ediyorum. Ziyaretlerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

TARAFLARI SAĞDUYUYA ÇAĞIRIYORUZ

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime yönelik ABD’nin provokatif açıklamalarının, Avrupalı liderlerin tansiyonun düşürülmesi girişimlerinden sonuç alınamadığının hatırlatılması ve “Türkiye’nin, sizin başlattığınız bir süreç var. O ne aşamada? Buradan diplomasinin hala bir şansı var mı?” sorusunun yöneltilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Şu an itibarıyla Amerika’nın açıklamaları ve özellikle Münih Konferansı’ndaki garipliklerin hepsi nereye çalıştı, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı da zaten sadece bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi. Biz bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergiledik. Krizin çözümüne ilişkin mesajlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararının Minsk Anlaşmalarına aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya’nın bu kararını kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz.”

KARADENİZ İLE İLGİLİ TEDBİRLERİ ALDIK

“Ukrayna’da bir savaş çıkarsa bunu bir şekilde Karadeniz’in istikrarsızlaşması olarak görebiliriz. Doğu Akdeniz gibi… Batı daha çok Karadeniz’e yoğunlaşacak. Türkiye için yeni tür tehdit endişesi taşıyor muyuz? Karadeniz’e bu kadar krizin yoğunlaşması bizim için ne tür yeni tehditler oluşturur?” sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz aynı zamanda Karadeniz ülkesiyiz. Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık” dedi.

REKLAM

İki liderden telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararı ele alındı. Erdoğan, Türkiye’nin tutumunu Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayla ortaya koyduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını, sorunun çözümü için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılması gerektiğini vurguladı. Zelenskiy, Rusya’nın kararı karşısında Ukrayna’ya desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

DÜNYA Zelenskiy Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya'nın ayrılıkçı kararını görüşecek