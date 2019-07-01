Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400ler 10 gün içinde gelecek
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ler 40 gün içinde teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ler 10 gün içinde gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Devlet Başkanları zirvesinden sonra gezisini takip eden basın mensuplarının sorularını yanıtlarken S-400 konusunda da "Şurada belki bir hafta, 10 gün içerisinde ilk serisi inmiş olacak. Böyle bir noktadayız ve bu konuda her türlü hazırlık, tedbir vesaire bitmiş. Bunu Trump’a açık açık ben de söyledim, Sayın Putin de söyledi” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
S-400 füzeleri
S-400 füzeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la S-400 ve F-35 konusundaki temaslarını anlatırken “Öyle zannediyorum ki sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız. S-400’ler konusunda özellikle birilerinin, farklı kesimlerin sağda solda artık konuşmaması lazım. Çünkü bu açıklamadan sonra Sayın Trump konumunu belirlemiştir. Şurada belki bir hafta, 10 gün içerisinde ilk serisi inmiş olacak. Böyle bir noktadayız ve bu konuda her türlü hazırlık, tedbir vesaire bitmiş. Bunu Trump’a açık açık ben de söyledim, Sayın Putin de söyledi” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Devlet Başkanları zirvesinden sonra gezisini takip eden basın mensuplarının sorularını cevapladı.n

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı o açıklama:

10 gün içinde ilk S-400’ler gelecek

Sayın Trump sizden sonra ABD basınına konuştu. “Parasını ödediği uçakları almak istiyorlar, bundan doğal ne olabilir ki?” dedi.

Bunu bizim yanımızda da söyledi zaten. F-35’ler konusunu daha önce de kısmen anlatmıştım. Biz şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık ve alacağımız savaş uçağı sayısı 100 artı 16. Yani toplamda 116 tane. Bunların da ödeme planları belirlenmiş durumda.

F-35’E GEÇEN HAFTA 50 MİLYON DOLAR VERDİK

Mesela geçen hafta 50 milyon dolarlık ödeme yapıldı. Bu peyderpey gidiyor. Bu ödemeyi aksatmadan yapan bir ülkeye, üstelik bir stratejik ortağa karşı böyle bir uygulamayı o da haklı olarak eleştirdi; “Ödemesini yapıyorlar ama biz uçaklarını vermiyoruz” dedi. Bu ABD gibi bir devlete yakışacak bir şey mi? Mümkün değil. Üstelik gönderdiğimiz pilotların eğitim programını durdurmuşlardı.

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CİDDİ BİR EĞİTİM ÇALIŞMASI YAPILDI

Şimdi Rusya’da ise tam aksine, S-400’lerle alakalı çok ciddi bir eğitim çalışması yapıldı. O eğitim çalışmalarına katılanlar aynı zamanda öğretmen konumundalar. Yani döndükten sonra öğretmen olarak burada insan yetiştirmeye başlayacaklar. Biz yola çıkmışız. Şurada belki bir hafta, 10 gün içerisinde ilk serisi inmiş olacak. Böyle bir noktadayız ve bu konuda her türlü hazırlık, tedbir vesaire bitmiş. Bunu Trump’a açık açık ben de söyledim, Sayın Putin de söyledi.

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