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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ler için hedefimiz ortak üretim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlerin en önemli hedeflerin biri olan ve bombalarla vurularak yıkılan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin başarıyla devam edeceğini belirterek, "Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür çıktı. Biz ise onların kollarını kestik, kolay kolay ayağa kalkamayacaklar" dedi. S-400'lere alımlarına değinen Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'leri alamazsınız dediler, uçaklar geldi. Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz. Hedefimiz ortak üretim" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin en önemli yerlerinden biri de hiç şüphesiz Ankara Emniyet Müdürlüğü olmuştu. Emniyet binası, kalkışmanın henüz ilk saatlerinde FETÖ'cü hainlerce bombalarla hedef alınmış, şehitlerin olduğu bina kullanılamaz hale gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin üçüncü yılında açılışı yapılan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının hizmete girmesi kapsamında düzenlenen törende konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sevgili Ankaralılar, saygıdeğer yurtdışından şu anda aramızda bulunan misafirler, Emniyet teşkilatımızın kıymetli mensupları, siyasi partilerimizin değerli başkanları, TBMM'nin değerli başkanı, bu arada tüm yargı mensuplarımız aynı şekilde şu anda aramızda bulunan siyasi partilerin temsilcisi değerleri arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Gözüpek polisimiz FETÖ'cü alçakların işgal ettiği yerlerden kurtardılar, darbecilere kök söktürdüler. Ankara'nın dört bir yerinde darbecilere karşı aslanlar gibi mücadele eden kardeşlerimize, az önce soyadı Arslan Turgut Arslan kardeşimiz bu mücadelede önde gelenlerden bir tanesi oldu. Kendisini burada dinlerken hala yüreğinden gelen ifadeleri de duydunuz. İşte bizim polisimiz bu. Ve kendilerine bir kez daha yürekten şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde İstanbul'da da Boğaziçi Köprüsü'nde yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, ki bu akşam önce Atatürk Havalimanı ardından orada da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yapacağız. Çemberlitaş'ta, Çengelköy'de diğer yerlerde canlarını hiçe sayan emniyetçi arkadaşlarımı da tebrik ediyorum.

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"Onlar bizim sakalımızı, biz onların kollarını kestik"

Ortaya çıkan her görüntü darbecilerin yok ettiklerini sandıkları her kayıt vahşeti bizlere hatırlatıyor. Kendi insanına, meslektaşlarına karşı 'Vurun, öldürün, acımayın, üzerine sıkın' diyecek kadar kin bürümüştü. FETÖ'cülerin bu kin ve nefretinden Ankara Emniyetimiz de maalesef nasibini aldı. Tanklarla kuşatılan, helikopterle taranan, uçakla bombalanan bu bina oluşan tahribat sebebiyle artık kullanılamaz hale gelmişti. Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür çıktı. Biz ise onların kollarını kestik, kolay kolay ayağa kalkamayacaklar. Yeter ki bir olalım, iri olalım, kardeş olalım, bu işi bitiririz.

"S-400'leri alamazsınız dediler, 8. uçak da geldi"

S-400'leri almaya başladık. 'Alamaz, onları bir yerlere yerleştiremez' dediler. 'Almanız doğru olmaz' dediler ve bugün itibariyle 8. uçak da geldi. O da içindekileri boşaltmaya başladı. İnşallah Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz. Bununla birlikte hava savunma sistemlerimizle dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Şimdi hedef ortak üretimi Rusya ile birlikte yapabilmek. Bunu yapacağız. Daha ileri gideceğiz."

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