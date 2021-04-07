Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ,Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.
- 7 Nisan 1949 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) anayasasının uygulanmaya başlanmasıyla birlikte her yıl 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlanmaya başlandı.
Dünya Sağlık gününde sağlık alanında araştırmaları teşvik, rehberlik etmek ve farkındalık yaratılan günde neredeyse tüm dünyada sağlık çalışmaları yürütülür.