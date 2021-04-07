Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul projesinin videosunu izletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul projesiyle ilgili bilgiler veren Erdoğan, 'Kanal İstanbul hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı. ÇED raporları tamamlandı. Toplam 500 bin nüfuslu şehir, İstanbul'un depreme hazırlık sürecini hızlandıracak.' ifadelerini kullandı ve muhteşem projenin videosunu izletti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul açıklamaları ve izlettiği Kanal İstanbul videosu.