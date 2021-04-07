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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ,Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.

  • 7 Nisan 1949 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) anayasasının uygulanmaya başlanmasıyla birlikte her yıl 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlanmaya başlandı.

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Dünya Sağlık gününde sağlık alanında araştırmaları teşvik, rehberlik etmek ve farkındalık yaratılan günde neredeyse tüm dünyada sağlık çalışmaları yürütülür.

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