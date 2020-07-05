Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Salgına teslim olmadığımızı gösterdik
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgına teslim olmadığımızı gösterdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santralleri'nin Toplu Açılış Töreni'ne İstanbul'dan Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, tüm kuruluşlardan gündemlerindeki yatırım ve üretim programlarını hızlandırmalarını istediklerini, çağrılarının karşılıksız kalmadığını söyledi. Erdoğan, yapılan yatırımlara ilişkin, "Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan, kalkınmaktan bahsetmesi mümkün değildir. Bunlar bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır. Salgına teslim olmadığımızı gösterdik. Türkiye'nin her zaman, şu içinden geçtiğimiz kritik dönemde en büyük ihtiyacının bu eser siyaseti olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu eserlerin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımızı tebrik ediyorum.

Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan, kalkınmaktan bahsetmesi mümkün değildir. Bunlar bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır.

Salgına teslim olmadığımızı gösterdik.

Türkiye'nin her zaman, şu içinden geçtiğimiz kritik dönemde en büyük ihtiyacının bu eser siyaseti olduğuna inanıyorum.

Tüm kuruluşlardan gündemlerindeki yatırım ve üretim programlarını hızlandırmalarını istedik. Çağrımız karşılıksız kalmadı.

İhracatçılarımızın dünyanın dört bir yanıyla yoğun bir program yaptığını görüyorum.

Avrupa Birliği'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın altındaki niyet ortadadır.

Bu süreçte de hakkımız olan hususları mücadele ederek söke söke alacağız.

Biz sağlıktan ekonomiye kadar her konuda kendimize güveniyoruz. Bu konuda kimlerin zaafiyeti olduğunu mülteci krizinde ve salgın döneminde hep beraber gördük.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez de terende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

11.3 milyar liraya mal olan hidroelektrik santrallerimiz hayat suyu olacak. 1.85 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. 2002'de sadece 31 bin megavat düzeyinde olan kurulu gücü 91 bin megavatın üzerine çıkardık.

Artışın en önemlisini yerli ve yenilebilir enerji oluşturuyor. Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı 2002 yılında yüzde 26.3 iken haziran 2020 itibariyle yüzde 50.7 seviyesine ulaştık.

2002'de 11 bin megavat olan hidroelektrik gücümüz mayıs 2020 sonu itibariyle 29 bin megavata ulaştık. 36 ilimiz için güneş enerjisine dayalı 74 yarışma düzenleyeceğiz. Küçük ve orta ölçekli yatırımcının yenilenebilir enerjiye dahil etmiş olacağız

Akıncı HES 99 megavatlık toplam kurulu güce sahip.231 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Abone Ol Google News
Salgına teslim olmadığımızı gösterdik

Salgına teslim olmadığımızı gösterdik

Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar.
Amerikan iç savaşı

Amerikan iç savaşı

​Teknoloji devleri Trump'a neden kazan kaldırdı?
İki yıl içinde tamamlanacak

İki yıl içinde tamamlanacak

​Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu dev projeyi duyurdu.

​İstanbul'da vatandaşları isyan ettiren uçuk ücretler.
Şoke eden sakatlık

Şoke eden sakatlık

​Süper Lig hakemi 6 ay maç yönetemeyecek.

​Mavi Vatan'a 'yüzen kışla' Anadolu çıkarması.

Bakanlık 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi.

Sakarya Valisi, son durumu açıkladı.

137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik.

99 depreminden sonra yıkılması unutulan bina yine yıkılamadı.

DSÖ, kullanımını ikinci kez durdurdu.

Ronaldo başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Patlamanın olduğu fabrikada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

​Parkta horon oynayan gençler koronavirüse davetiye çıkardı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok önemli uyarı.

Minibüsten 14 yerine 30 yolcu çıktı.
Tarihin en <br>büyük operasyonu

Tarihin en
büyük operasyonu

Aralarında suç örgütü liderlerinin de bulunduğu 34 kişi tutuklandı.
Sakarya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Gündem

Sakarya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan alanda enkaz kaldırma ve kırma çalışmaları sürüyor. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) 114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi" bilgisini verdi.
Avcılar’da 99 depreminden sonra yıkılması unutulan bina yine yıkılamadı: 21 yıldır yıkılmayan bina çöplük ve bağımlı yeri oldu
Gündem

Avcılar’da 99 depreminden sonra yıkılması unutulan bina yine yıkılamadı: 21 yıldır yıkılmayan bina çöplük ve bağımlı yeri oldu

99 depremin ardından ağır hasar alan binanın yıkılmasına karar verilmesine rağmen yıkılmayarak sahipleri tarafından güçlendirme yapılarak kullanılmaya devam edildi. Geçtiğimiz yıl Silivri'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılmadığı ortaya çıkanın bina apar topar boşaltılarak yıkılması kararlaştırıldı ancak bu sefer de daire sahiplerine müteahhidin daire satarken verdiği değişik oranlardaki arsa hissesi nedeniyle hak sahibi olanların dava açmasından dolayı yıkılamıyor. Yıkılamayan bina şehrin ortasında bağımlıların mekanı haline dönerken binada da çöp yığınları oluştu.
Sakarya Valisi: 114 hastamızı taburcu ettik, biri ağır 6 yaralı var
Gündem

Sakarya Valisi: 114 hastamızı taburcu ettik, biri ağır 6 yaralı var

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.