Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgına teslim olmadığımızı gösterdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılıyor.

#CANLI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez törende konuşuyor. https://t.co/EtSNQwNk0q — Yeni Şafak (@yenisafak) July 5, 2020

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu eserlerin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımızı tebrik ediyorum.

Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan, kalkınmaktan bahsetmesi mümkün değildir. Bunlar bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır.

Salgına teslim olmadığımızı gösterdik.

Türkiye'nin her zaman, şu içinden geçtiğimiz kritik dönemde en büyük ihtiyacının bu eser siyaseti olduğuna inanıyorum.

Tüm kuruluşlardan gündemlerindeki yatırım ve üretim programlarını hızlandırmalarını istedik. Çağrımız karşılıksız kalmadı.

İhracatçılarımızın dünyanın dört bir yanıyla yoğun bir program yaptığını görüyorum.

Avrupa Birliği'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın altındaki niyet ortadadır.

Bu süreçte de hakkımız olan hususları mücadele ederek söke söke alacağız.

Biz sağlıktan ekonomiye kadar her konuda kendimize güveniyoruz. Bu konuda kimlerin zaafiyeti olduğunu mülteci krizinde ve salgın döneminde hep beraber gördük.

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Enerji Bakanı Fatih Dönmez de terende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

11.3 milyar liraya mal olan hidroelektrik santrallerimiz hayat suyu olacak. 1.85 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. 2002'de sadece 31 bin megavat düzeyinde olan kurulu gücü 91 bin megavatın üzerine çıkardık.

Artışın en önemlisini yerli ve yenilebilir enerji oluşturuyor. Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı 2002 yılında yüzde 26.3 iken haziran 2020 itibariyle yüzde 50.7 seviyesine ulaştık.

2002'de 11 bin megavat olan hidroelektrik gücümüz mayıs 2020 sonu itibariyle 29 bin megavata ulaştık. 36 ilimiz için güneş enerjisine dayalı 74 yarışma düzenleyeceğiz. Küçük ve orta ölçekli yatırımcının yenilenebilir enerjiye dahil etmiş olacağız

Akıncı HES 99 megavatlık toplam kurulu güce sahip.231 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak