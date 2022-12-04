Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kültür merkezimiz Şanlıurfamıza hayırlı olsun. Şanlıurfamız yaş ortalaması itibarıyla genç nüfusa sahip. İlk defa oy kullanacak 250 bin gencimiz var. Gençlerimizle bir araya gelmemize önem veriyoruz. Şu ana kadar yaptığımız tüm toplu açılış ve mitinglerde bugün Şanlıurfa pik yaptı. Resmi rakam 120 bin.

Şanlıurfa’da ilk defa oy kullanacak 250 bin gencimiz var. Şu anda gençlerimizle bir araya gelmenin ben de genç bir Cumhurbaşkanı olarak mutluluğunu yaşıyorum.

Benden başka gençlik kollarından yetişen bir lider yok. Siyasetin içinde yetiştik onun için gençlere bakışımız farklı.

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KILIÇDAROĞLU'NUN "VİZYON" BELGESİ

Kılıçdaroğlu birilerini toplamış. Biz Şanlıurfa'da zihin devrimi yaptık. Vizyon orada değil, burada.

Ayrıntılar geliyor...