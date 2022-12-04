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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa Gençlik Buluşması" kapsamında Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfada gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kültür merkezimiz Şanlıurfamıza hayırlı olsun. Şanlıurfamız yaş ortalaması itibarıyla genç nüfusa sahip. İlk defa oy kullanacak 250 bin gencimiz var. Gençlerimizle bir araya gelmemize önem veriyoruz. Şu ana kadar yaptığımız tüm toplu açılış ve mitinglerde bugün Şanlıurfa pik yaptı. Resmi rakam 120 bin.

Şanlıurfa’da ilk defa oy kullanacak 250 bin gencimiz var. Şu anda gençlerimizle bir araya gelmenin ben de genç bir Cumhurbaşkanı olarak mutluluğunu yaşıyorum.

Benden başka gençlik kollarından yetişen bir lider yok. Siyasetin içinde yetiştik onun için gençlere bakışımız farklı.

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