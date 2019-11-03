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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da halkla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı. Erdoğan'a ziyaretin ardından Şanlıurfa sokaklarında halkın arasına karıştı. Erdoğan’a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, "Baba" ve "Reis" diye seslendiler.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da sevgi seliyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da sevgi seliyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaretinin ardından Şanlıurfa Valiliğine geçti.

Burada Vali Abdullah Erin ile görüşen Erdoğan, ardından da Büyükşehir Belediyesine geçerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da harekat merkezini ziyaret etti
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da harekat merkezini ziyaret etti

Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, belediye ziyareti sırasında, YPG/PKK'lı teröristlerce sınırın Suriye tarafından 10 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle de görüştüğü öğrenildi.

Görüşmede Erdoğan'ın, yakından ilgilendiği Omar'ın kardeşlerine hediyeler verdiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da sevgi seliyle karşılandı
FOTOĞRAF 6
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü (sağda) ziyaret etti. Erdoğan, özel defteri imzaladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.
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Vatandaşın sevgi seli ile karşılaşan Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.
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Erdoğan'a ziyaretin ardından Şanlıurfa sokaklarında halkın arasına karıştı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da sevgi seliyle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı. Erdoğan'a ziyaretin ardından Şanlıurfa sokaklarında halkın arasına karıştı. Erdoğan sevgi seliyle karşılaştı.

Vatandaşlardan Erdoğan'a sevgi gösterisi

Çıkışta ise belediye binası çevresinde toplanan vatandaşların yanına giderek sohbet eden Erdoğan, kent merkezinde bir süre yürüyüş yaptı.

Yürüyüş sırasında çok sayıda vatandaş, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
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