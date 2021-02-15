Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit edilen Türk vatandaşlarının ailelerine başsağlığı diledi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit edilen Türk vatandaşlarının ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan ve teröristlerce şehit edilen Türk vatandaşlarının ailelerine taziye dileklerini iletti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Astsubay Çavuş Semih Özbey, tankçı er Adil Kabaklı, jandarma er Sedat Sorgun, jandarma er Süleyman Sungur, polis memuru Vedat Kaya, Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, piyade er Müslüm Altıntaş, Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, polis memuru Sedat Yabalak, Jandarma Uzman Çavuş Ümit Gıcır ile vatandaşlar Muhammet Salih Kanca ve Aydın Köse'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gara operasyonunun detaylarını anlattı: Kardeşlerimizi kurtarmak için çok uğraştık
OYNAT 03:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gara operasyonunun detaylarını anlattı: Kardeşlerimizi kurtarmak için çok uğraştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi, Aksaray, Eskişehir ve Konya İl Kongrelerine canlı bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe Kartal-2 Harekatında şehit olan 3 askerimiz ile teröristlerce alçakça katledilen şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz, bir kısmı 5 ay, bir kısmı 6 ay bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne bu kardeşlerimizi bu terörist alçakların elinden kurtaracağız, hep bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. Artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Adım atıldı ve 42 tane terörist bu esnada gebertildi. Bu süre esnasında esirleri bunlar mağarada iyice köşe noktaya sıkıştırarak en sonunda bunlardan bir tanesi ki şimdi mecliste bununla ilgili biz bir soruşturma önergesi vererek bunun bütün detaylarını mecliste de gündeme getirecekler' ifadelerini kullandı.

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