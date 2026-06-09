Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı

“Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın’ı şehadetinin 9’uncu yılında rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak”