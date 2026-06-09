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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı

19:539/06/2026, Salı
DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Batman'da PKK tarafından şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı. Erdoğan yayımladığı mesajda, "Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Haziran 2017'de terör örgütü PKK'nın Batman Kozluk'taki saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için anma mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda,
“Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın’ı şehadetinin 9’uncu yılında rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak”
ifadelerine yer verdi.


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