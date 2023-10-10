Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polis Cihat Ermiş'in babasıyla telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit babasını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Kahraman polisimiz Cihat Ermiş dün İstanbul Büyükçekmece’de ihbar üzerine gittiği bir evde açılan ateş sonucu şehit edilmişti"
dedi.
Cumhurkaşkanı Erdoğan, şehidimizin babasıyla telefonda görüştü
Cumhurkaşkanı Erdoğan, şehidimizin babasıyla telefonda görüştü
Yerlikaya,
"Ankara Haymana’da şehidimizin kıymetli babası Şefik ağabeyimizi ziyaret edip, dua ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da, şehidimizin babasıyla telefonla görüştü, başsağlığı diledi. Şehidimizin ailesi ve 2 yaşındaki evladı Kemal Asaf artık bu vatana emanet. Kahramanımızın makamı âli, ruhu şad olsun"
ifadelerini kullandı.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cihat Ermiş
#Ali Yerlikaya
18 dakika önce