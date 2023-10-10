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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polis Cihat Ermiş'in babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da ihbar üzerine gittiği bir evde açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Cihat Ermiş'in babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

Halil Akkoç
17:02 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit babasını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit babasını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Kahraman polisimiz Cihat Ermiş dün İstanbul Büyükçekmece’de ihbar üzerine gittiği bir evde açılan ateş sonucu şehit edilmişti"
dedi.

Cumhurkaşkanı Erdoğan, şehidimizin babasıyla telefonda görüştü

Yerlikaya,
"Ankara Haymana’da şehidimizin kıymetli babası Şefik ağabeyimizi ziyaret edip, dua ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da, şehidimizin babasıyla telefonla görüştü, başsağlığı diledi. Şehidimizin ailesi ve 2 yaşındaki evladı Kemal Asaf artık bu vatana emanet. Kahramanımızın makamı âli, ruhu şad olsun"
ifadelerini kullandı.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cihat Ermiş
#Ali Yerlikaya
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