Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polis Cihat Ermiş'in babasıyla telefonda görüştü

"Ankara Haymana’da şehidimizin kıymetli babası Şefik ağabeyimizi ziyaret edip, dua ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da, şehidimizin babasıyla telefonla görüştü, başsağlığı diledi. Şehidimizin ailesi ve 2 yaşındaki evladı Kemal Asaf artık bu vatana emanet. Kahramanımızın makamı âli, ruhu şad olsun"