Cumhurbaşkanı Erdoğan selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, bölgeye 32 adet ambulans ve 24 adet UMKE timi olmak üzere toplam 202 acil sağlık personeli görevlendirildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında eşi ve iki çocuğu kurtarılan Ahmet Bideci, çocuklarına gözyaşları içinde sarıldı.

Sel felaketi sonrasında eşi ve iki çocuğu mahsur kalan Ahmet Bideci isimli vatandaş da, çoğu Bozkurtlu gibi ailesine kavuşmak için 15 saatten fazla bekledi.

Ankara'dan bölgeye sevk edilen diğer helikopterler ise selin vurduğu bölgelerdeki 12 kişi ile Ayancık Devlet Hastanesi'nden 11 hastanın tahliyesini sağladı.

Bir diğer arama- kurtarma helikopteri ise Kastamonu'da sel bölgelerindeki 12 kişiyi güvenli sahalara taşıdı.

Çatılarda mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle kurtarılıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ve Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan selin ardından havadan ve karadan arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor. Binalarda mahsur kalan veya bölgeden tahliye edilmesi gereken vatandaşlar helikopterlerle kurtarılıyor.