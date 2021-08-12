Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.Ayrıntılar geliyor... GÜNDEM Kastamonu'da sel felaketi: Can kaybı altıya yükseldi GÜNDEM Sel bölgelerinden 80 kişi askeri helikopterlerle kurtarıldı FOTOĞRAF 39 Selin vurduğu Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Bölgeye sevk edilen ekipler kurtarma ve arama çalışmalarını sürdürüyor. Sel sebebi ile binalarda mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle kurtarıldı. TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Batı ve Orta Karadeniz'deki sel felaketinin yaşandığı bölgelerden 80 kişiyi helikopterlerle kurtardı. Arama- kurtarma faaliyetleri için bölgelerine gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 6 helikopterden ilki, Sinop'taki Ayancık Devlet Hastanesi'nden 2 hasta ile farklı bölgelerdeki 43 kişinin tahliyesini gerçekleştirdi. Bir diğer arama- kurtarma helikopteri ise Kastamonu'da sel bölgelerindeki 12 kişiyi güvenli sahalara taşıdı. Ankara'dan bölgeye sevk edilen diğer helikopterler ise selin vurduğu bölgelerdeki 12 kişi ile Ayancık Devlet Hastanesi'nden 11 hastanın tahliyesini sağladı. Böylelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 6 helikopter, sel bölgelerindeki 80 kişiyi kurtarırken, hastanelerde ihtiyaç duyulan oksijen tüpleri de yine helikopterlerle taşındı. TSK'ya ait helikopterlerle bölgedeki arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Karadan da ekipler kurtarma çalışması yapıyor. Sel felaketi sonrasında eşi ve iki çocuğu mahsur kalan Ahmet Bideci isimli vatandaş da, çoğu Bozkurtlu gibi ailesine kavuşmak için 15 saatten fazla bekledi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında eşi ve iki çocuğu kurtarılan Ahmet Bideci, çocuklarına gözyaşları içinde sarıldı. Korkan küçük kızına su içiren Ahmet Bideci, eşine sarılarak gözyaşı döktü. Sel bölgesinde aralıksız görev yapan ekipler, insanların yanı sıra hayvanlara da destek oluyor. Bir binada mahsur kalan küçük kedi, AKUT ekibinde görevli bayan personel tarafından kurtarıldı. Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, bölgeye 32 adet ambulans ve 24 adet UMKE timi olmak üzere toplam 202 acil sağlık personeli görevlendirildi. Çatılarda mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle kurtarılıyor Kastamonu'nun Bozkurt ve Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan selin ardından havadan ve karadan arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor. Binalarda mahsur kalan veya bölgeden tahliye edilmesi gereken vatandaşlar helikopterlerle kurtarılıyor. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2052145'); PID2.render('pid#comment-count-2052145'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder