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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sevgili dostum kadim yol arkadaşım' diyerek Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye’nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum." dedi.

13:40 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İlham Aliyev - Cumhurbaşkanı Erdoğan

İlham Aliyev - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye’nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum." ifadelerini kullandı.


Hakan Fidan: Tek millet iki devletiz


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü ve Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümünü kutladı. Fidan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün hem Can Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü hem aramızdaki doğal ittifakı daha da güçlü kılan Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümü. Kutlu olsun. Acımızın ve sevincimizin her daim bir olduğu Azerbaycanlı kardeşlerimizle 'Tek millet, iki devletiz." ifadelerini kullandı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#İlham Aliyev
#Azerbaycan
39 dakika önce
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