Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te şehit olan polislerin ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pervari Değirmentaşı mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarının roketli saldırısında şehit olan polis memurları Anıl Kemal Kurtul ve Muhammed Demir'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
- Siirt'in Pervari ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, dün Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle girilen sıcak çatışmada 2'si ağır 4 Özel Harekat polisi yaralanmıştı. Ağır yaralı 2 polis memuru, hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.