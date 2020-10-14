Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sık sık ikaz ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama faaliyetleri ve bakanlıkların çalışmaları ile ilgili sosyal medyadan önemli bir açıklama yaptı. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Milletimizin beklentilerine cevap verecek kanunların hazırlıklarını titizlikle takip ediyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:
Sık sık ikaz ediyorum
"Milletimizin beklentilerine cevap verecek kanunların hazırlıklarını titizlikle takip ediyoruz.
Tüm bakanlıklarımızı ve kurumlarımızı, milletimizin vekilleri aracılığıyla ilettiği taleplere hassasiyetle yaklaşılması konusunda sık sık ikaz ediyorum.