Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırdaki komutanlara hitap etti: Bu birliğimiz dünyayı ülkemize hayran bırakacak

Hayat

10 Millet Bahçesi daha açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği ve birçok ilimizde hizmete açılacak olan Millet Bahçeleri için tarihi gün geldi. İstanbul, Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ'da yapımı tamamlanan Millet Bahçeleri açılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyetimizin 100. yılına, 2023'e doğru giderken, ülkemizin en prestijli projelerinden biri olan millet bahçelerimiz, 1000 yıllık şehircilik geleneğimizin bir yansıması, tabiatla şehirlerimizi ve insanımızı buluşturan bir köprü olacak" dedi.